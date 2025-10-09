Las acciones argentinas trepan hasta 15% en Wall Street tras la ayuda de Bessent

Las acciones argentinas en Wall Street trepan hasta 15%, mientras que los bonos se pintan de verde. La reacción del mercados se da luego de las declaraciones de Scott Bessent por la ayuda financiera de Estados Unidos a Argentina con un swap de 20 mil millones de dólares.

La jornada ya venía en alza tras las declaraciones de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y luego de que se conociera que el ministro de Economía, Luis Caputo, regresa al país tras su gira por Washington.

En Nueva York, la deuda soberana es impulsada por los siguientes títulos: Global 2046 (+6,7%), Bonar 2030 (+5,7%) y el Bonar 2035 (+5,2%).

Los bonos bajo legislación local también muestra subas generalizadas. El Bonar 2030 sube 4,3% y el Bonar 2035 3,3%

En la plaza local, el Merval escala 5%. Las acciones del panel líder registran subas generalizadas impulsadas por Supervielle, que incrementa 11,2%.

Mientras que los ADRs en Nueva York trepan hasta un 12,9% impulsados por los bancos: Supervielle (+11,4%), Macro (+10,7%) y BBVA (+8,5%).

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial cerró a $ 1.420, luego de trepar hasta los $ 1.467 al abrir la jornada. El minorista bajó hasta hasta los $ 1.450. El blue se mantiene en $ 1.475.

Los tipos de cambio financieros muestran leves bajas. El MEP se vende a $ 1.499,7 y el CCL a $ 1.525.