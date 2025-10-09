Importante suba del dólar oficial este jueves: ¿y el blue?

El dólar tuvo un salto importante en la apertura de este jueves. Las principales cotizaciones.

El dólar oficial aumentó 25 pesos en la apertura del jueves y actualmente cotiza a $1.480 para la venta. Por su parte, el dólar blue se mantiene estable y cotiza a $1.475 para la venta.

Por el lado de los financieros, el dólar MEP se consigue a $1.495 y el contado con liqui a $1.509.

Milei y su recorrida por las provincias El presidente Javier Milei llegó a Mendoza este jueves. La recorrida se da en medio de la recta final de la campaña de las elecciones del próximo 26 de octubre. El mandatario aterrizó en horas del mediodía en San Rafael, para estar presente en el tradicional almuerzo de las fuerzas vivas que organiza la Cámara de Comercio de la comuna sureña.