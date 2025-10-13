Weber, la marca estadounidense más famosa de parrillas, llega a la Argentina

En medio del auge de las importaciones y del renovado interés de las marcas internacionales por el mercado argentino, la empresa Cofrad anunció la llegada al país de Weber , la reconocida firma estadounidense de parrillas y accesorios.

El desembarco se da en un contexto de récord histórico de importaciones, que alcanzaron el 32% del PBI en el primer trimestre del año, y marca un nuevo paso en la estrategia de expansión de Cofrad, compañía líder en la distribución de productos de calefacción, cocción y tiempo libre.

Con una inversión inicial de US$2 millones y una proyección de ventas por US$4 millones en 2025, Cofrad se fortalece como socio de marcas internacionales que buscan ingresar al mercado local. Desde su fundación en 2020, crece apoyado en un modelo de negocios B2B centrado en la distribución mayorista y en la estrategia de sellout.

La incorporación de Weber —marca con presencia en más de 78 países— representa un hito para el mercado argentino, considerado “el país número uno en asadores”. “El país número uno en asadores no podía quedarse sin la marca número uno en parrillas”, destacó Martín Maestrojuan, director comercial de Cofrad.

Fundada en 1952, Weber es líder mundial en la fabricación de parrillas a carbón, gas y eléctricas, además de una amplia línea de accesorios. Su diseño innovador y su calidad la convirtieron en una de las marcas más reconocidas a nivel global.

“Argentina representa uno de los mercados más estratégicos para Weber”, afirmó Mauricio Gamba, director de ventas para Latinoamérica. “La cultura del asado está profundamente arraigada en la sociedad argentina, y encontramos en Cofrad al socio ideal para introducir nuestros productos de clase mundial”.

La oferta local incluirá toda la línea de parrillas y accesorios, con el objetivo de liderar la categoría en calidad y volumen, alcanzando un 10% de participación de mercado en el primer año. Para ello, Cofrad desplegará una estrategia comercial basada en tres canales: grandes superficies, tiendas especializadas y locales exclusivos, con la apertura del primer punto de venta propio prevista para 2026.

El arribo de Weber se suma a la ola de marcas internacionales que desembarcan en Argentina atraídas por un clima de mayor apertura económica.