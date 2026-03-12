Mostaza invertirá US$40 millones y abrirá 30 nuevos locales en 2026 para acelerar su expansión en Argentina

La cadena argentina de comida rápida Mostaza anunció un plan de inversión cercano a los US$ 40 millones para 2026, con el objetivo de abrir 30 nuevos locales en todo el país, la mayoría bajo el formato AutoMostaza. Con esta estrategia, la empresa busca profundizar su expansión federal y consolidarse como uno de los principales jugadores del sector de fast food en Argentina.

El anuncio llega luego de un 2025 con resultados récord, año en el que la compañía fortaleció su presencia territorial y alcanzó un hito al inaugurar un local en Formosa, convirtiéndose en la única cadena de comida rápida con presencia en todas las provincias del país.

Durante el último año, la empresa inauguró 10 sucursales con formato AutoMostaza, un modelo orientado a clientes que priorizan rapidez y conveniencia, especialmente en grandes centros urbanos y rutas estratégicas.

El desempeño de los distintos canales de venta fue uno de los motores de la expansión de la marca. En 2025, el delivery creció un 35%, impulsado por mejoras operativas y la incorporación de nuevo equipamiento.

Las compras realizadas a través de tótems de autogestión registraron un aumento superior al 50%, consolidándose como una alternativa cada vez más utilizada frente al mostrador tradicional gracias a una experiencia más ágil y personalizada.

Otro de los segmentos con mayor crecimiento fue el canal pick up, que se disparó 282% tras la renovación de la aplicación móvil de la compañía. La posibilidad de pedir con anticipación, acceder a promociones exclusivas y retirar el pedido en el momento elegido impulsó la adopción de este sistema por parte de los consumidores.

En paralelo, el uso de cupones digitales en la app creció 31%, reflejando un comportamiento de consumo cada vez más orientado a beneficios y promociones en plataformas digitales.

Por su parte, AutoMostaza registró un crecimiento del 12%, manteniéndose como un canal clave para la compañía.

En materia de lanzamientos, 2025 estuvo marcado por dos productos que tuvieron un fuerte impacto en ventas: Homo Argentum y TR1. En particular, la hamburguesa TR1 x Trueno logró conectar con nuevas audiencias y se convirtió en la hamburguesa más vendida dentro de PedidosYa, uno de los principales socios de delivery de la cadena.

Según la empresa, estas iniciativas permitieron sumar más de 30.000 nuevos clientes en poco tiempo, fortaleciendo la identidad de marca y su vínculo con públicos jóvenes.

Expansión y generación de empleo

Actualmente, Mostaza cuenta con 216 locales distribuidos en todas las provincias del país, con fuerte presencia en mercados estratégicos como Córdoba, Tucumán, Neuquén y Mendoza, además del AMBA.

El crecimiento de la compañía también tuvo impacto en el empleo. Durante 2025 se incorporaron más de 4.500 colaboradores, en su mayoría a través de programas de primer empleo destinados a jóvenes menores de 21 años.

Para 2026, la empresa prevé la creación de más de 4.000 nuevos puestos de trabajo, en línea con su plan de expansión.

“Seguimos creciendo porque creemos en el mercado argentino y en el potencial de nuestra marca para llegar a todas las provincias. Ser la cadena de fast food nacional más grande del país es el resultado de una estrategia sostenida en el tiempo, y este plan de inversión para 2026 reafirma nuestra apuesta por el desarrollo, el empleo y la expansión federal”, afirmó Carola Garibaldi, directora de Marketing de la compañía.