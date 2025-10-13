Diputados: citaron a Luis Caputo, Karina Milei y Mario Lugones al recinto, pero no se presentarían

La Cámara de Diputados convocó este lunes a dos sesiones para el miércoles, a pedido la oposición. El objetivo: interpelar al ministro de Economía, Luis Caputo ; al ministro de Salud, Mario Lugones ; y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . Sin embargo, en el Congreso reconocen que ninguno de los tres funcionarios tiene previsto asistir.

La citación fue oficializada por el secretario parlamentario, Adrián Pagán, a partir de resoluciones aprobadas durante la última deliberación del cuerpo.

El primer pedido, presentado por Unión por la Patria, busca que Caputo informe sobre los acuerdos financieros que su cartera mantiene con el Tesoro de Estados Unidos. “Lo que están haciendo es entregando la gestión del país a funcionarios de organismos y de una potencia extranjera”, advirtió el diputado Itai Hagman, impulsor de la iniciativa.

El proyecto fue aprobado por 131 votos a favor, 70 en contra y una abstención. Durante el debate, Hagman sostuvo que “no sabemos qué están negociando ni a cambio de qué” y reclamó que el ministro “explique con lujo de detalle en qué consiste la asistencia financiera y qué están pidiendo los Estados Unidos a cambio de este salvataje financiero y político”.

El segundo llamado está previsto para las 14 y apunta a Karina Milei y Mario Lugones, a raíz de los audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en los que se mencionan presuntas coimas en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad.

En el recinto, el diputado Pablo Yedlin señaló: “Hemos intentado muchísimas veces citar, pedir informes, para conseguir que nos contesten sobre diversos temas y no lo hemos conseguido”.

Para que las sesiones puedan realizarse, la oposición deberá reunir quórum de 129 diputados, algo que no está garantizado en medio de la campaña electoral.

Luis Caputo no quiere ir al Congreso

Caputo ya fue citado al Congreso en abril, cuando la oposición pidió explicaciones por la criptoestafa Libra, junto al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Solo este último se presentó. Tampoco asistió a defender el Presupuesto 2024 ni el de este año.

Aunque la Constitución Nacional habilita las interpelaciones, no establece sanciones para los funcionarios que no concurren. En ese caso, la alternativa sería avanzar con un juicio político por mal desempeño, pero esa comisión sigue paralizada desde que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, desconoció el acta que designaba a Marcela Pagano como titular.

Respecto de Karina Milei, el oficialismo argumenta que su citación “no corresponde” porque no ocupa un cargo ministerial, mientras que desde la oposición sostienen que su rango es equivalente al de un ministerio.