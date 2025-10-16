En un giro repentino, los bonos y ADRs operan en rojo con caídas de más de 5%

Las cotizaciones cayeron pese a las declaraciones del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, en relación a la asistencia financiera al país.

Las accionas argentinas en Wall Street y los bonos soberanos en dólares operan mayormente en rojo reflejando la incertidumbre que reina en el mercado, pese a las declaraciones de Scott Bessent y el rescate de Estados Unidos.

Tras un inicio con números auspiciosos, pasado el mediodía el mercado se dio vuelta llevando al terreno negativo a los bonos y las acciones de las empresas argentinas cotizantes en Nueva York. Este jueves los ADR (American Depositary Receipt) marcan caídas de hasta 5,4%, mientras que en la plaza local los bonos en dólares caen hasta 2,3%.

El dato resultó un tanto inesperado a raíz del arranque con números en verde esta mañana, pero poco antes del cierre, el mercado se dio vuelta y empezó una ola de ventas, que llevo a la baja de los activos argentinos.

En Wall Street se destacan las caídas de los ADR de Edenor, con desplome de -5,42%, mientras que Banco Supervielle retrocede -3,61%, Ternium -3,03%, Pampa Energía -2,73%, Central Puerto -2,64%, Corporación América -2,48% y Transportadora Gas del Sur -2,53%.

Sólo se salvan del incendio los ADR de Tenaris, la fabricante de tubos de acero sin costura del Grupo Techint, con suba de 0,25%,