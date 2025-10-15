Luego del desplome, las acciones repuntan hasta 16% en Wall Street y los bonos rebotan 2%

Luego de cerrar en rojo la rueda de ayer tras la reunión entre el presidente Javier Milei y el mandatario estadounidense, Donald Trump, los mercados rebotan tanto en Wall Street como en la plaza local. Las declaraciones del Secretario del Tesoro de EE.UU, Scott Bessent , de este miércoles acerca que el rescate financiero involucraría US$ 40.000 millones dieron un impulso extra, sobre todo por el lado de los bonos.

En Wall Street, la deuda soberana muestra subas generalizadas y es impulsada por el Bonar 2030 (+2%) y el Global 2038 (+1,9%).

Mientras que los bonos bajo legislación local cotizan con mayoría de subas. Lideran el Global 2046 (+3,7%) y el GLobal 2029 (+1,7%).

En la plaza local, el Merval sube 3,7%. Mientras que las acciones del panel líder muestran subas generalizadas, impulsadas por Central Puerto (+10,2%), Supervielle (+8,4%) y Macro (+4,8%).

Mientras que los papeles argentinos que cotizan en Wall Street registran mayoría de subas. Lideran los incrementos los ADRs de Bioceres (+16,5%), Central Puerto (+13,2%) y Macro (+6,8%).

Riesgo País

El riesgo país subió 10% en la jornada de ayer y cerró en 1.026 puntos básicos. Así, el índice que elabora el JP Morgan volvió a ubicarse por encima de los 1.000 puntos, luego de ubicarse por debajo de ese umbral el viernes pasado tras conocerse la intervención del Tesoro de EE.UU. en el mercado cambiario.

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial mayorista cotiza a $ 1.386, mientras que en el segmento minorista el tipo de cambio se vende a $ 1.395. El dólar blue sube a $ 1.450.

Por el lado de los tipos de cambio financieros, muestran pequeñas bajas. El MEP opera a $ 1.437,3 y el CCL a $ 1.457,2.