Scott Bessent aseguró que la ayuda financiera de EE.UU alcanzaría los US$40.000 millones y volvió a comprar pesos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que el acuerdo con Argentina alcanzaría los US$ 40.000 millones y que volvió a comprar pesos en el mercado cambiario.

“Estamos trabajando en un fondo de 20.000 millones de dólares que estaría junto a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, que creo estaría más dirigido al mercado de deuda”, dijo Bessent ante periodistas en Washington.

"Así que eso sería un total de US$ 40.000 millones para Argentina", señaló Bessento de acuerdo a AFP.

El Tesoro de Estados Unidos volvió a comprar pesos Por otra parte, Scotto Bessent afirmó que el Tesoro de EE.UU volvió a comprar pesos en el mercaddo cambiario. Así, sería la segunda jornada de intervención tras lass ventas de dólares del jueves de la semana pasada. Aún se desconocen los montos exactos de la operatoria que, en el caso de la semana pasada, se hizo a través del banco Santander.

"Mientras Argentina siga implementando buenas políticas, tendrá nuestro apoyo", dijo Bessent ante periodista en la capital estadounidense. Según consignó Reuters, esa ayuda sería independientemente del resultado electoral de las elecciones del legislativas del 26 de octubre.