Las acciones argentinas suben hasta 6,5% en Wall Street pero retroceden hasta 8,8% en la plaza local

La rueda financiera en Nueva York no opera en el segmento de bonos soberanos por el feriado en Estados Unidos.

Las acciones y los bonos argentinos cierran una semana con números preocupantes, tras el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y las quejas de los gobernadores al Gobierno por los vetos.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street suben hasta 6,5% en el comienzo de la jornada bursátil de este lunes, impulsadas por Edenor, luego le siguieron Supervielle (+5,7%) y BBVA (+4,9%). En nueva York, la jornada financiera no opera en el segmento de bonos soberanos debido al feriado en Estados Unidos, por lo que tampoco se conocerán datos del riesgo país.

En la plaza local, el mayor índice bursátil, el S&P Merval, retrocede 1%. En cuanto a las empresas del panel líder, cotizan con mayoría de bajas, traccionadas por Cresud (-8,8%), Edenor (-6,2%) y Supervielle (-4,7%).

Los bonos bajo legislación local sufren caídas de hasta 5,4%, con el título que vence en 2046. Luego le siguió el Global 2029 con una merma del 4,8%

Se desploma el dólar En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista retrocede $ 60 hasta los $ 1.390. En el segmento mayorista no refleja movimientos, mientras que el blue se desploma hasta los $ 1.415, una merma de $ 60.