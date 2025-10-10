Las acciones argentinas caen en Wall Street, mientras que los bonos extienden subas
Tras los anuncios del secretario del Tesoro de EE.UU, Scott Bessent, los bonos soberanos extienden subas en Nueva York. En tanto, los ADR retroceden.
Tras conocerse los anuncios del rescate financiero brindado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, los bonos argentinos extienden subas en Wall Street en torno al 0,5%. Mientras que las acciones operan con caídas de hasta el 7,5%. En la plaza local no hay movimientos debido al feriado.
En Nueva York, Los bonos suben liderados por Bonar 2041(+0,52%), Global 2035 (+0,48%) y Global 2038 (+0,45%). El riesgo país se ubica en 902 puntos básicos.
Por el lado de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, cotizan con mayorías en rojo, traccionadas a la baja por los bancos. Los principales retrocesos lo registran Supervielle (-7,5%), Galicia (-6,6%) y Mercado Libre (-4,3%).
Cómo cerraron los mercados locales
Con el feriado de este viernes la plaza bursátil local no opera. El Merval cerró ayer con un suba del 5,8%. Mientras que las acciones del panel líder registraron incrementos de hasta el 16%, como el caso de Supervielle. Le siguieron Galicia (+10,9%), BBVA (+10,9%) y Macro (+10,5%).
Los bonos bajo legislación local registraron avances en la mayorías de los títulos. El Global 2041 subió 2,1%, en tanto que el Bonar 2030 un 1,9%.
A cuánto cerró el dólar
En el mercado cambiario tampoco hay operatoria este viernes por el feriado. Los dólares cerraron la rueda de ayer a la baja tras la intervención del Tesoro de Estados Unidos.
El tipo de cambio mayorista cotizó a $ 1.420, mientras que el Minorista cerró a $ 1.450. El blue se vendió a $ 1.475
Por el lado de los financieros, el MEP finalizó en $ 1.440,8 y el CCL en $ 1.453,2.