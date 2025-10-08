Los bonos extienden bajas en Wall Street y se hunden hasta 3,2%
La deuda soberana se mantiene expectante mientras continúan las negociaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington.
Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, continúa en Washington con las negociaciones para un rescate financiero, el mercado aún aguarda detalles sobre el monto y modalidad de la ayuda que brindará Estados Unidos. En este contexto, los bonos sufren una caída generalizada y se hunden hasta 3,2% en Wall Street.
En nueva York, las bajas en los titulos fueron traccionadas por el Global 2038 (-3,2%), El Bonar 2041 (-3%), Bonar 2035 (-2,5%) y el Global 2041 (-2,4%).
Mientras que en la deuda soberana en dólares bajo legislación local opera en sintonía, con retrocesos en el Bonar 2041 (-2,6%) y el Global 2038 (-2,3%).
Mientras que el riesgo país se ubica en el orden de los 1.074 puntos básicos. Cabe recordar que el índice que elabora el JP Morgan dejó de informarse minuto a minuto y solo se pueden observar los movimientos una vez finalizada la jornada bursátil.
Acciones
En la plaza local el Merval retrocede 0,3%%, mientras que las acciones del panel líder cotizan de manera dispar. Con subas de Ternium (+3,5%) y Aluar (+2,3%) , mientras que caen Telecom (-3,2%) y Transener (-2,9%).
En cuanto a los papeles que cotizan en Nueva York, también alternan entre alzas y bajas. Principalmente con avances en los ADRs de Tekecom (+2,7%) y Ternium (+2,4%).
A cuánto cotiza el dólar
En el mercado cambiario opera con calma en la jornada de este miércoles 8 de octubre. El dólar ofical mayorista cotiza sin cambios a $1.430 y en el segmento minorista opera a $1.455. Mientras que el blue presenta una leve y se vende a $1.475.
En tanto, por el lado de los tipos de cambio financieros, el MEP cotiza a $1.513,9, y el CCL se negocia a $1.560,1.