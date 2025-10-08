Los bonos extienden bajas en Wall Street y se hunden hasta 3,2%

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, continúa en Washington con las negociaciones para un rescate financiero, el mercado aún aguarda detalles sobre el monto y modalidad de la ayuda que brindará Estados Unidos. En este contexto, los bonos sufren una caída generalizada y se hunden hasta 3,2% en Wall Street .

En nueva York, las bajas en los titulos fueron traccionadas por el Global 2038 (-3,2%), El Bonar 2041 (-3%), Bonar 2035 (-2,5%) y el Global 2041 (-2,4%).

Mientras que en la deuda soberana en dólares bajo legislación local opera en sintonía, con retrocesos en el Bonar 2041 (-2,6%) y el Global 2038 (-2,3%).

Mientras que el riesgo país se ubica en el orden de los 1.074 puntos básicos. Cabe recordar que el índice que elabora el JP Morgan dejó de informarse minuto a minuto y solo se pueden observar los movimientos una vez finalizada la jornada bursátil.

En la plaza local el Merval retrocede 0,3%%, mientras que las acciones del panel líder cotizan de manera dispar. Con subas de Ternium (+3,5%) y Aluar (+2,3%) , mientras que caen Telecom (-3,2%) y Transener (-2,9%).

En cuanto a los papeles que cotizan en Nueva York, también alternan entre alzas y bajas. Principalmente con avances en los ADRs de Tekecom (+2,7%) y Ternium (+2,4%).

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario opera con calma en la jornada de este miércoles 8 de octubre. El dólar ofical mayorista cotiza sin cambios a $1.430 y en el segmento minorista opera a $1.455. Mientras que el blue presenta una leve y se vende a $1.475.

En tanto, por el lado de los tipos de cambio financieros, el MEP cotiza a $1.513,9, y el CCL se negocia a $1.560,1.