El dólar tuvo una fuerte suba a diez días de las elecciones legislativas
El dólar oficial y el dólar blue tuvieron una fuerte suba este jueves. Así quedaron las cotizaciones.
Luego de los anuncios realizados en Estados Unidos respecto de la intervención del Tesoro en el mercado argentino, el dólar volvió a subir luego de un miércoles en el que tuvo un intenso movimiento. Este jueves todas las cotizaciones fueron al alza y así quedaron.
El dólar oficial cerró hoy en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $30 respecto del cierre de ayer.Luego de que el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, anunciara que ese organismo volvió a intervenir en el mercado argentino, la divisa registró variaciones de subas y bajas durante la jornada.
Además, el funcionario estadounidense aseguró que el apoyo económico a la Argentina alcanzaría los US$40.000 millones y sería respaldado con los Derechos Especiales de Giro (DEG), el activo de reserva del Fondo Monetario Internacional.
Al cierre del miércoles, el oficial se posicionó sobre los $1.395, mientras que a media rueda de hoy se ubicó entre $1.415 y $1.420. El mayor incremento fue de $1.440.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.420 y $1.430 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.450.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy
El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.445 para la compra y $1.465 para la venta, con una suba del 1% en la jornada.
El dólar mayorista se posicionó en los $1.395, acompañado de una suba del 0,6%. Actualmente, el régimen de bandas cambiarias se posiciona en $1.488,59 para el techo y $939,9 para el piso.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,8% hasta $1.467,67, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba del 1,8% hasta los $1.488,24.
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$41.738 millones.