El dólar tuvo una fuerte suba a diez días de las elecciones legislativas

Luego de los anuncios realizados en Estados Unidos respecto de la intervención del Tesoro en el mercado argentino, el dólar volvió a subir luego de un miércoles en el que tuvo un intenso movimiento. Este jueves todas las cotizaciones fueron al alza y así quedaron.

El dólar oficial cerró hoy en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación , una suba de $30 respecto del cierre de ayer.Luego de que el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, anunciara que ese organismo volvió a intervenir en el mercado argentino, la divisa registró variaciones de subas y bajas durante la jornada.

Además, el funcionario estadounidense aseguró que el apoyo económico a la Argentina alcanzaría los US$40.000 millones y sería respaldado con los Derechos Especiales de Giro (DEG), el activo de reserva del Fondo Monetario Internacional.

Al cierre del miércoles, el oficial se posicionó sobre los $1.395, mientras que a media rueda de hoy se ubicó entre $1.415 y $1.420. El mayor incremento fue de $1.440.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.420 y $1.430 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.450.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.445 para la compra y $1.465 para la venta, con una suba del 1% en la jornada.

El dólar mayorista se posicionó en los $1.395, acompañado de una suba del 0,6%. Actualmente, el régimen de bandas cambiarias se posiciona en $1.488,59 para el techo y $939,9 para el piso.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,8% hasta $1.467,67, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba del 1,8% hasta los $1.488,24.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$41.738 millones.