La intervención de Scott Bessent no alcanzó para calmar la demanda de dólares del mercado

Las ventas de dólares del Tesoro de Estados Unidos esta vez no alcanzaron para calmar la demanda de divisas en el mercado cambiario. El dólar oficial cerró al alza en la rueda del miércoles: el mayorista cotizó a $1.386, una suba diaria de 0,9%, mientras que el minorista operó a $1.405, una suba de 1,4%.

La suba del dólar oficial se dio pese a que Scott Bessent , secretario del Tesoro de EE.UU., confirmó en conferencia de prensa en Washington que “compró pesos” en el mercado de cambios.

“Cabe destacar que la suba del oficial se concretó posterior a la noticia de que el Tesoro norteamericano estaba como oferente en el MLC”, señaló Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili , durante un conferencia de prensa en Washington afirmó que la demanda de dólares es "inusualmente alta", pese a ser un año electoral y las personas suelen tener una mayor cobertura dolarizadora.

En la jornada de ayer se operaron más de US$800 millones en el mercado de cambios y el dólar futuro a diciembre cerró a $1.538, por encima de la banda de flotación para dichos mes, que se ubica en $1.516.

“Lo cierto es que el mercado sigue descontando que más temprano que tarde el esquema de las bandas cambiarias quedará obsoleto. Con el cierre de ayer, el límite superior de la banda se perfora en diciembre”, destacó LCG.

Luis Caputo y Santiago Bausili dieron más precisiones del swap

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, anticiparon desde Washington cuándo se espera que Argentina pueda comenzar a utilizar el swap con Estados Unidos. “Dentro de las próximas dos semanas”, afirmaron durante una conversación en el Atlantic Council Latin America.

“Con suerte, muy pronto podremos ejecutar el marco y el acuerdo que contendrá los términos del canje”, deslizó Caputo, abriendo la posibilidad de que el acuerdo se concrete antes de fin de mes. “Esto permitirá reducir la presión sobre las reservas en un contexto de volatilidad electoral”, añadió Bausili.

El secretario del Tesoro estadounidense precisó que el swap por US$20.000 millones "estará respaldada por Derechos Especiales de Giro (DEGs) en el fondo de estabilización cambiaria de Estados Unidos convertido a dólares".