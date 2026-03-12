ARCA: por qué el 20 de marzo es un día clave para los monotributistas

ARCA fijó el 20 de marzo como fecha única de vencimiento del monotributo para todos los contribuyentes: cómo pagar.

Los monotributistas pueden pagar la cuota de marzo desde la app ARCA Móvil, homebanking o billeteras virtuales como Mercado Pago y Uala. Foto: Archivo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció la fecha límite de pago para los contribuyentes. El vencimiento para el pago del monotributo es el próximo jueves 20 de marzo. Quien no pague a tiempo acumula intereses sobre el capital adeudado.

Cuánto hay que pagar en marzo Con la actualización de tasas aplicada por ARCA en marzo 2026, las cuotas van desde los $42.386,74 para la categoría A hasta los $1.381.687,90 para la categoría K en servicios y $525.732,01 en venta de bienes. El monto exacto depende de la categoría en la que esté encuadrado cada contribuyente.

Cómo pagar la cuota de marzo ARCA tiene múltiples canales para abonar la cuota mensual. La forma más simple es desde la app ARCA Móvil o Mi Monotributo directamente desde el celular. También se puede pagar generando un VEP desde el sitio web de ARCA con clave fiscal y abonarlo por homebanking, código QR con billeteras virtuales como Mercado Pago, Cuenta DNI, Uala, Belo, Naranja o Prex, o desde cajeros automáticos de las redes Banelco y Link.

Quienes prefieran el débito automático pueden adherirse desde el portal de Monotributo ingresando con clave fiscal en la solapa Pagos o directamente desde la app ARCA Móvil.

Una opción práctica para quienes no tienen clave fiscal es pagar desde el homebanking sin clave fiscal: el banco valida la identidad del usuario y lo redirige al sitio de ARCA para generar el VEP, que luego se abona desde la misma plataforma bancaria.