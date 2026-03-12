Cambios en el monotributo: suben las cuotas y se actualizan los límites de facturación

Desde marzo comenzó a aplicarse una nueva actualización del monotributo en Argentina, el sistema tributario que utilizan millones de trabajadores independientes para regularizar su actividad. La medida fue implementada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) y forma parte del mecanismo que ajusta periódicamente los valores del régimen.

El cambio principal tiene que ver con el aumento en las cuotas mensuales. El ajuste alcanza el 14,29% y se refleja en el monto total que cada contribuyente paga para mantenerse dentro del sistema. Ese importe incluye el componente impositivo, los aportes previsionales y también la contribución al sistema de salud.

Al mismo tiempo, la actualización también modifica los límites de facturación anual permitidos dentro de cada categoría. Estos topes son los que determinan en qué escala puede permanecer cada monotributista y si corresponde o no realizar una recategorización.

El incremento aplicado por el organismo fiscal se calcula tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso, se utilizó la inflación registrada durante el segundo semestre de 2025.

A partir de ese indicador se ajustaron tanto los valores mensuales como los límites de ingresos permitidos en cada categoría del Monotributo. De esta manera, cada escala del régimen pasa a tener un monto diferente al que estaba vigente hasta febrero.

Cumplir con el monotributo es más que una obligación: es la forma de garantizar estabilidad fiscal, acceso a derechos sociales y evitar inconvenientes legales. Foto: MDZ Cumplir con el monotributo es más que una obligación: es la forma de garantizar estabilidad fiscal, acceso a derechos sociales y evitar inconvenientes legales. Foto: MDZ

El objetivo de este mecanismo es que el sistema mantenga cierta coherencia con el contexto económico. Si los valores no se actualizaran, muchos contribuyentes quedarían rápidamente fuera del régimen debido al aumento general de precios.

Con los nuevos números, quienes están inscriptos en el Monotributo cuentan con márgenes de facturación más amplios que los anteriores, aunque al mismo tiempo deberán afrontar cuotas mensuales más elevadas.

La importancia de revisar la categoría en el monotributo

Cada vez que se produce una actualización de este tipo, el organismo recaudador recomienda a los contribuyentes revisar su situación fiscal. El punto clave es verificar si el nivel de ingresos continúa dentro del límite correspondiente a la categoría actual.

Para hacerlo, es necesario comparar la facturación anual declarada con los nuevos topes establecidos por el régimen. Si los ingresos superan ese límite, el contribuyente deberá realizar una recategorización.

Este procedimiento permite ajustar la categoría de acuerdo con el volumen real de actividad y mantener los datos fiscales actualizados. No hacerlo puede generar inconvenientes posteriores.

Entre los riesgos más comunes se encuentran las recategorizaciones automáticas o eventuales sanciones si el organismo detecta inconsistencias en la información declarada.

Qué deben tener en cuenta los contribuyentes

Con los nuevos valores ya en vigencia, muchos trabajadores independientes deberán revisar sus números para confirmar si continúan dentro de los parámetros del régimen.

El primer paso es analizar la facturación acumulada durante el último período. Ese dato permitirá saber si corresponde mantener la misma categoría o realizar un cambio.

En caso de ser necesario, la recategorización se puede realizar de forma online a través del sitio web del organismo recaudador. El trámite permite modificar la escala para que refleje correctamente el nivel de ingresos.

Las actualizaciones semestrales del Monotributo forman parte del funcionamiento habitual del sistema. Sin embargo, cada modificación obliga a miles de contribuyentes a revisar su situación fiscal para evitar errores y continuar dentro de las reglas del régimen simplificado.