A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue ante el inminente acuerdo entre Argentina y EE.UU.

El dólar oficial se mantiene sin cambios este jueves y actualmente cotiza a $1.450 para la venta. Por su parte, el dólar blue también se mantiene y cotiza a $1.450.

En cuanto a los financieros, el dólar MEP se consigue a $1.438 y el contado con liqui a $1.452.

Inminente anuncio del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos A modo de despejar las dudas que sembraron en los mercados los dichos de Trump, que durante la reunión bilateral con Milei condicionó el apoyo norteamericano a los resultados electorales de La Libertad Avanza, en el Gobierno aseguraron que este miércoles habrá novedades respecto al pacto arancelario con Estados Unidos que la gestión libertaria negocia hace meses.

Desde Washington, el propio ministro de Economía, Luis Caputo, fue uno de los primeros en confirmar los avances en el tratado luego del almuerzo que compartió la delegación argentina en la Casa Blanca. "Esperamos que haya anuncios pronto sobre el acuerdo. Eso va a estar pronto. No quiero decir nada, porque no decimos nada hasta que esté concretado. Todo salió diez puntos", afirmó el funcionario al cierre de la jornada.