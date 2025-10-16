Ahora se puede comprar dólar oficial por Ualá: cómo hacerlo

La billetera virtual de Ualá ahora sumó la opción para comprar dólar oficial las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Ualá anunció que sus clientes ya pueden comprar y vender dólar oficial de forma sencilla y directa a través de su aplicación. Al operar como banco, la fintech está habilitada para ofrecer esta funcionalidad, que estará disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, con acreditación inmediata.

La incorporación de esta operatoria refuerza la propuesta de Ualá como una plataforma integral y la diferencia de otras billeteras virtuales.

"Con la incorporación de este producto, Ualá reafirma su propuesta como banco y se diferencia de las billeteras virtuales y otras soluciones de pago, consolidándose como una plataforma integral para la gestión del dinero y las necesidades de inversión," afirmó Pablo Savoldelli, Director de Wealth Management de Ualá.

¿Cómo funciona la compra de dólar oficial? Disponibilidad: 24 horas, 7 días a la semana.

Acreditación: Inmediata.

Requisitos: Ser mayor de edad y tener una caja de ahorro en pesos y en dólares abierta.

Monto Mínimo: Se puede empezar a operar desde 1 USD .

Inversiones: Los fondos acreditados pueden utilizarse para pagar, transferir o invertirse en el fondo común de inversión en dólares disponible en la app. Es importante destacar que la operatoria se realiza bajo la normativa vigente para el mercado de cambios, y el tipo de cambio aplicado estará sujeto a esas regulaciones.

Alternativas de Dólar e Inversión Ualá continuará ofreciendo el Dólar MEP (mediante su Agente de Liquidación y Compensación Ualintec Capital) y complementa su oferta con una amplia gama de opciones de inversión: