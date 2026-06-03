El dólar no para de subir: aumentó $10 y sumó su tercer día consecutivo al alza

El dólar oficial volvió a subir este miércoles y es su tercer día al hilo aumentando en lo que va de junio. El dólar blue no se movió.

En medio de un súper miércoles en el que se comenzará a debatir el Súper RIGI en el Congreso mientras se eleva la tensión por el pliego de la jueza Michelli a nivel legislativo, el dólar siguió la tendencia que venía trayendo desde que inició la semana y cerró al alza este miércoles.

En concreto, el dólar oficial cerró a $1410 para la compra y $1460 para la venta según marcaron las pantallas del Banco Nación. Se trata de una suba de diez pesos teniendo en cuenta el cierre del día martes, cuando también había aumentado en su valor.

Esta suba del 0,71% en promedio es la tercera que se da en tan solo tres días que acumula el mes de junio. En lo que va del sexto mes del año creció un total de $30, algo que en meses anteriores no ocurrió, ya que los mismos se destacaron por la estabilidad de la moneda estadounidense.

El dólar mayorista sube más de tres pesos Foto: NA El dólar subió hoy.

En tanto, el dólar mayorista cerró a $1438, 50 y consiguió así su precio más alto desde febrero a la fecha.