Inversores: ¿cuánto se puede ganar en dólares con el carry trade?

A las puertas de comenzar la última parte del primer semestre del año, los inversores recalculan posiciones y apuestas, sobre todo, con miras al próximo año, electoral. Por ende, consideran que es hora de evaluar cómo le está yendo al “carry trade” en lo que va del año y cuáles son los escenarios que se vislumbran para 2027.

Vale recordar que el “carry” se trata, sencillamente, de vender dólares para aplicar a inversiones en pesos para luego volver a recomprar más dólares .

Para evaluar el balance de lo que va del año hay que contemplar que, desde fines del año pasado y el presente, impera un marco dominado por unas expectativas cambiarias relativamente estables, donde la tasa de inflación supera a esa expectativa y las tasas de interés negativas en términos reales pero superiores a la tasa de devaluación esperada.

Esto es así, en líneas generales: una tasa de inflación del 14,7%, el CER del 15%, el tipo de cambio oficial bajó 3,5% y el dólar libre bajó un 2,2%, en estos cinco meses del 2026.

Con estos números los rendimientos de los activos financieros locales quedaron rankeados así: las colocaciones en pesos fueron las de mayor rendimiento directo medidas en dólar CCL , entre ellas, el Bono del Tesoro Boncer (X29Y6) fue el más alto, con un rendimiento directo en dólares de 20%, en el otro extremo, el Bono Global 2035 (GD35) prácticamente no generó ganancia apenas un 2,4% mientras que un depósitos a plazo fijo con tasa TAMAR rindió 14,3% y una Letra del Tesoro capitalizable LECAP (S29Y6) un 16,2%.

Ahora bien, para vislumbrar lo que puede venir hacia adelante, la consultora Quantum, considerando la ganancia del “carry trade” de los primeros cinco meses del año y la estacionalidad histórica de la oferta de divisas, llevaron a cabo un ejercicio con escenarios de continuidad o alteración de la situación actual y sobre la conveniencia de revertir esas operaciones de “carry”.

Retorno en dólares

En ese sentido, cabe señalar algunos aspectos que cuestionan la hipótesis de estacionalidad del flujo de divisas o por lo menos la relativizan, ellos se vinculan con las emisiones en el mercado internacional de deudas corporativas y de provincias que se efectuaron en la primera parte del año y que podrían continuar en el segundo semestre, la liquidación de divisas del superávit energético que no es estacional y la liquidación de la campaña agrícola, que viene algo más lenta de lo que sería esperable según la estacionalidad habitual, entre otros.

Pero partiendo de precios de mercado, determinan dos escenarios futuros con supuestos de inflación, de depreciación de los tipos de cambio y de tasa de interés, de manera de mostrar la alta sensibilidad que tienen los resultados según las hipótesis planteadas.

De ahí calculan los retornos directos en dólares CCL de las distintas alternativas para lo que resta del año y el rendimiento de todo el 2026.

Distintos escenarios

• Escenario 1 “de mercado”: se lo denominamos de “mercado” porque lo construyeron en base al cálculo de tasas “break even” (es la tasa que iguala el rendimiento de instrumentos ajustables, por ejemplo, CER y TAMAR y la tasa fija en pesos, de manera que el inversor esté indiferente entre elegir cualquiera de los instrumentos) y considerando las expectativas del REM.

Según los futuros de ROFEX y las proyecciones del REM, la devaluación entre el 27 de mayo y el 31 de diciembre sería de 14,6% para el tipo de cambio oficial y del 16% para el CCL (asumiendo que la brecha es del 7%). El retorno directo en dólares CCL del plazo fijo a TAMAR sería del 1,1%, de las inversiones en LECAP de -0,9% y en BONCER de -2,1%.

En cambio, invertir en el Bono Global generaría un 5% en dólar CCL por la depreciación que se asume del tipo de cambio y la baja del riesgo país (a 400 puntos básicos, que implica una ganancia de capital del orden del 4%). En este caso, la exposición a “duration” determina la diferencia en el resultado relativa de la posición al Bono Global frente a las alternativas en pesos. “Bajo estos supuestos, la alternativa GLOBAL sería la mejor de las cuatro. A su vez, mantener el carry no afectaría mayormente las ganancias del primer semestre”, sostiene la consultora.

Ahora, en el mismo escenario plantearon una evolución distinta del tipo de cambio, que implica una apreciación real en lo que resta del año, dando continuidad a lo observado en la primera parte de 2026. Incluso, en este caso, las opciones en pesos siguen siendo superadoras.

Si la depreciación del tipo de cambio fuese la mitad de la que surge de las tasas “break even” actuales (7,3% en lugar de 14,6%) y se registra algo menos de inflación (11% inflación en lugar de 13,6%), el rendimiento directo de las opciones en pesos para lo que resta del año sería 8% TAMAR, 5,9% LECAP y 4,6% BONCER, contra el 5% de la opción en dólares.

Inflación y tipo de cambio

• Escenario 2 “de divergencia”: en este caso se plantea un escenario donde se deterioran las principales variables, incluyendo una depreciación mayor del tipo de cambio, más inflación, un aumento de la tasa de interés y del riesgo país, entre otros. Por ejemplo, para lo que resta del año una inflación del 17,9%, el CER de 13,9%, dólar oficial un 24,3% y el dólar libre un 35,2%.

Bajo los supuestos planteados, todas las opciones implicarían rendimientos directos negativos, siendo la opción GLOBAL la menos afectada. Los rendimientos serían negativos del 13,3% en el caso de la TAMAR y del 15% para LECAP, 16,1% BONCER y 7,4% GLOBAL.

“El rendimiento de los activos es fuertemente sensible a la evolución del tipo de cambio, riesgo país e inflación. En el ejercicio, es negativo para todos los activos, pero la pérdida es menor en el hard dólar”, afirma.