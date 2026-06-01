El campo aportó US$ 2.677 millones en mayo y el Gobierno le prende una vela para que el dólar siga fluyendo

Con el panorama tributario más claro en materia de retenciones se espera que la corriente de dólares del campo siga "engordando" la caja del BCRA.

Los agroexportadores liquidaron en mayo un 12% menos que el año pasado. De acuerdo a la información difundida por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) en el quinto mes del año el campo ingresó US$2.677 millones y acumula 10.343 millones de dólares en lo que va del año.

Esto representa una mejora de 7% versus el mes anterior, pero una caída de -12% en relación a mayo de 2025. El dato relevante es que mayo del año pasado había marcado un salto cercano al 20% en términos interanuales, por lo que la baja de este año puede leerse como resultado de una elevada base de comparación.

Aluvión de dólares En el primer semestre del 2025 regía una baja temporal de los derechos de exportación que vencían el 30 de junio, por lo que muchos agroexportadores se apuraron a vender y liquidar divisas para obtener el beneficio. En ese momento regían retenciones de 26% para la soja contra 33% hasta 2024, mientras que los derivados pasaron de 31% a 24,5%. Trigo, cebada, sorgo y maíz pasaron de 12% a 9,5%.

Para el Gobierno en general y el Banco Central en particular, es clave sostener el ritmo de liquidaciones del campo en esta parte del año, en que se desarrolla la campaña gruesa de soja y derivados, maíz, girasol y sorgo.

Precios para arriba Con buenas condiciones climáticas y precios que se recuperaron relativamente luego del estallido de la guerra en Medio Oriente el 28 de febrero pasado, sumado al impacto en el precio del petróleo, que arrastra a los fertilizantes, la logística, seguros y fletes, todo esto terminó impactando en los precios de los granos.