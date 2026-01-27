Con un dólar calmo y tasas altas, crece el apetito del mercado por el carry trade

El mercado atraviesa una etapa marcada por tasas de interés reales positivas y un dólar estable, que en conjunto hace crecer el incentivo para el carry trade . La city mira con mayor apetito esta maniobra, que depende tanto del momento de entrada como que ambas variables se mantengan: una suba del tipo de cambio puede borrar las ganancias.

"A manera de ejemplo, el FX bajó 2,5% desde máximos de enero con activos de tasa fija rindiendo 38%. El trade resulta atractivo", sostuvo el economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec).

Y agregó: "Con una administración orientada a la baja de la inflación y la acumulación de reservas , aún con esterilización vía venta de cobertura, una oferta sostenida de divisas y tasas reales positivas, mantener la calma y continuar con el carry con instrumentos de corta duration continúa siendo atractivo".

El tipo de cambio permanece estable, registra una caída de cerca de $100 desde que comenzó el año. Esta estabilidad se explica por la combinación de tasas reales altas, oferta de cobertura por parte del BCRA y una oferta sostenida de divisas en el mercado oficial, impulsado por la liquidación de deuda corporativa.

En ese escenario, los bonos en moneda local se consolidan como una de las mejores opciones de inversión en lo que va de enero, los títulos ajustados por inflación (CER) son muy demandados, de acuerdo a los especialista.

Mientras que para el carry tarde, los bonos del Tesoro ajustados a tasa fija (Lecaps y Boncaps) concentran los mayores retornos esperados bajo distintos escenarios de tipo de cambio, y con expectativas de que las tasas de interés reales se mantengan en terreno positivo.

El carry trade consiste en vender divisas para posicionarse en tasas de interés en pesos y recomprar nuevamente en niveles similares, pero adquiriendo más dólares debido a las ganancias obtenidas en el medio. Una disparada del tipo de cambio podría borrar las ganancias de la operatoria, por eso solo se sostiene en la medida que haya una “pax cambiaria”.

Tasas y dólar, hasta cuándo pueden durar en estos niveles

En el corto plazo, el mercado espera que continúe la pax cambiaria en el corto plazo debido a que aún faltan que ingresen al sistema cerca de US$3.600 millones de las emisiones de Obligaciones Negociables de empresas. Esto podría extenderse cuando comience la liquidación del agro de la cosecha gruesa. A su vez, la menor demanda dolarizadora ayuda a la estabilidad del tipo de cambio.

De acuerdo a los analistas, dado el vínculo inverso entre la tasa de interés y el dólar, una reducción de la tasa tendería a presionar al alza al tipo de cambio, manteniendo todo constante en las condiciones monetarias.

Por el lado de las tasas, el miércoles el Tesoro enfrentará la segunda licitación. Cabe señalar que en la primera, el Gobierno consiguió un rollear el 98% y adjudicó $9,37 billones, aunque para conseguirlo tuvo que convalidar una fuerte sube en la tasas de interés.

"Creemos estará demandada la licitación del miércoles y habrá que ver si el tesoro decide absorber algo de pesos, o simplemente rollear lo que vence. No creemos que haya 'punto anker' en esta licitación, atento a la liquidez que estamos viendo, ya que podría generar una baja abrupta en las tasas o bien que se sobrecaliente el billete. Vencen $9,5 billones y estimamos que habrá un mix de cer , tasa fija y dólar link para cubrir el vencimiento", señaló Nicolás Cappella, analista financiero del grupo IEB.

"La necesidad de tasas altas refleja que todavía existe margen para una mejora en los niveles de confianza. Para que la tasa pueda bajar sin generar presión cambiaria, será clave una mayor acumulación de reservas y avances institucionales, especialmente en el Congreso", cerró Anzanlone.