El dólar volvió a subir tras una semana marcada por las bajas: a cuánto cerró este viernes

Este viernes, el dólar presentó diversos movimientos en sus cotizaciones: si bien empezó prometiendo una nueva baja, el oficial luego se recuperó y l ogró subir algunos pesos hacia el mediodía y la tarde del viernes . Todo transcurre mientras el presidente Javier Milei llega a España tras ir a Estados Unidos y Chile esta semana.

En concreto, el dólar oficial cerró a $1370 para la compra y $1420 para la venta luego de una jornada con mucho movimiento, ya que en las primeras horas de la mañana llego a estar a $1410 para la venta, aunque luego se recuperó $10 quedando en el valor marcado al cierre.

Sin embargo, el dólar oficial viene de una semana marcada por el descenso en sus cotizaciones con una caída de 16 pesos. A su vez, el dólar mayorista quedó en los $1400 según se informó.

Mientras tanto, el dólar blue cayó a $1395 para la compra y $1415 con una baja del 0,36%.

El S&P Merval anota su segunda caída consecutiva, mientras los bonos soberanos en dólares operan con disparidad este viernes. Los mercados cierran una tensa semana a partir de la incertidumbre que generada por la guerra en Medio Oriente.

En ese marco, el riesgo país sube y se ubica cerca de los 570 puntos básicos. Los títulos argentinos cotizan sin una tendencia definida en la plaza local, mientras que los bonos Globales (emitidos bajo jurisdicción neoyorkina) registran mayoría de bajas, lideradas por el Global 2046 (-1,5%).

Dólar El valor del dólar oficial

En tanto, los Bonares (emitidos bajo legislación argentina) suben hasta un 0,9% de la mano del Bonar 2029.

Se trata de la segunda suba consecutiva de este indicador clave para las posibilidades del Gobierno de refinanciar la deuda en los mercados internacionales, que en las últimas ruedas volvió a alejarse de los niveles necesarios para lograrlo.

La de este viernes se trata de otra jornada en la que los mercados financieros del mundo operan pendientes de las novedades del conflicto bélico en Medio Oriente.