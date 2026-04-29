Dura competencia: cada vez más consumidores de NEA se refugian en comercios de Paraguay y Brasil

El escenario comercial en las ciudades fronterizas del NEA es grave. La diferencia cambiaria con Brasil y Paraguay hace que los ciudadanos que residen en ciudades límites con localidades de los países vecinos para defender sus ingresos realicen sus compras en los comercios cariocas y guaraníes.

“Estamos en una situación crítica, terminal, necesitamos medidas económicas diferenciales nosotros de parte del gobierno nacional”; coincidieron los representantes de las cámaras de comercio de ciudades limítrofes como Posadas; Bernardo de Irigoyen; Iguazú (en la provincia de Misiones); Paso de los Libres; Monte Caseros (Corrientes); Puerto Bermejo y Resistencia (Chaco) y Clorinda (Formosa), entre otras.

En el caso de la provincia de Misiones en particular ubicada en el Nordeste argentino tiene el 90% de su frontera límite con Paraguay y Brasil .

“Sacar el IVA, Ganancias, impuesto al cheque que juntos son el 80% de la carga fiscal) es la clave”, señaló en las redes sociales, Encuentro Misionero. “Esta propuesta entierra de una vez la mentira de que el problema es solo la Aduana paralela”, reza el posteo en las redes sociales.

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“La verdadera Aduana es la Nación, que se lleva el 80% de lo que producimos”, sostienen y agregan que "el IVA el 21% y el control aduanero apenas el 2%”.

De su parte, el ex gobernador y actual diputado nacional Oscar Herrera Ahuad solicitó que se reglamente el artículo 10 de la Ley de Pymes “que otorga beneficios impositivos a empresas situadas en ciudades de frontera”.

Comprar de todo

Los ciudadanos compran de todo en las ciudades paraguayas y brasileñas. “Nosotros traemos todo tipo de mercaderías; desde cubiertas hasta electrónicos pasando por otros productos”, dijo Carlos A., un pasero (persona dedicada a cruzar en forma clandestina la mercadería desde Paraguay hacia Misiones), al sostener que “existe una gran diferencia cambiaria. En Ciudad del Este las cubiertas se consiguen con una diferencia de hasta el 80%, por ejemplo”.

En cuanto a los alimentos, artículos de limpieza y útiles escolares los ciudadanos residentes en el norte de la provincia de Misiones eligen las ciudades brasileñas como Foz de Iguazú, Santo Antonio o Dionisio Cequeira.

Respecto a electrónicos y vestimenta la localidad elegida para hacer compras es Ciudad del Este, en tanto que quienes residen en Posadas o en cercanías de la Capital de la provincia cruzan el puente San Roque González de Santa Cruz, que une esta ciudad misionera con la paraguaya Encarnación.

Programas Ahora

Si bien el gobierno provincial junto a entidades bancarias tiene en vigencia los Programas Ahora, que ofrecen importantes reintegros, los comerciantes aseguran que no permiten la competencia con los comercios de los países vecinos. “Son un paliativo, simplemente”.

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En las ciudades fronterizas principalmente se puede observar gran cantidad de locales comerciales vacíos con el cartel se alquila. “Tuvimos que dejar el centro de Posadas porque no nos cerraban más los números, por ahora abrimos en un barrio, Veremos hasta donde podemos mantenernos”; dijo Sofía Gorodner a cargo de un negocio de ropa femenina.

Combustible más barato

En Paraguay el combustible se consigue hasta un 35 % más barato que del lado argentino. “La gente cruza a comprar y aprovecha a cargar combustible, inclusive en bidones”; dijo Juan Carlos Villoldo, estacionero misionero.

“Necesitamos, por ejemplo, la eliminación del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos” (ICL).

En ciudades misioneras como Posadas, Garupá, Candelaria y Puerto Iguazú comenzaron a verse en los barrios personas ofreciendo combustible fraccionado en bidones. “La gente cruza a Encarnación o a Ciudad del Este y trae combustible en bidones y lo vende fraccionado en su domicilio o en sus negocios”.

Esto también comenzó a suceder con el combustible brasileño y con la venta de garrafas. “La gente cruza las garrafas desde Brasil.

Mercaderías brasileñas, negocios misioneros

Muchos comerciantes fronterizos optaron por la compra de mercadería en negocios de Brasil y ofrecerla en sus locales comerciales de las ciudades fronterizas misioneras.

En tal sentido, se pudo observar en locales de Bernardo de Irigoyen productos alimenticios y de limpieza en las góndolas de comercios. “Hay mucha gente que no puede cruzar a Dionisio Cequeira porque no tiene movilidad. En mi caso, cruzo, traigo mercadería y la ofrezco en mi negocio. Es una forma de sobrevivir”; dijo Marcelo S., comerciante de Bernardo de Irigoyen.

Trabajar en Brasil

Otro fenómeno que se está produciendo en la presencia de ciudadanos misioneros trabajando en supermercados brasileños.

“Soy de Bernardo de Irigoyen. No tenía trabajo y me vine a Dionisio Cequeira, conseguí trabajo en el hipermercado 'Bono' como cajera. Al principio cruzaba todos los días, luego alquilé una casa de tres dormitorios con jardín en Dionisio Cequeira por unos 200.000 pesos mensuales, cuando en Bernardo de Irigoyen un departamento de un dormitorio me costaba unos 350.000 pesos. Al cambio argentino ganó unos 800.000 pesos mensuales y con 600.000 vivo bien en esta ciudad brasileña”; dijo Mónica Aranda una joven de 22 años que tuvo que dejar su ciudad natal.

En este hipermercado de las 10 cajeras que se encontraban trabajando 8 eran oriundas de Misiones.

Lo mismo sucede en las fábricas textiles de Santo Antonio límite fronterizo con San Antonio. “El 60% de la población de esta ciudad trabaja en Brasil y un alto porcentaje reside en el país vecino”; dijo Soledad Baigorria, empleada pública provincial.

En esta localidad del Nordeste de Misiones se da la situación que muchos residentes optaron por abrir negocios “clandestinos” en sus domicilios ofreciendo mercaderías provenientes de Brasil. “No hay trabajo y necesito darle de comer a mi familia”, dijo Fausto Passesky, esposo y padre de cuatro hijos en edad escolar.

En definitiva, los ciudadanos “fronterizos” defienden sus bolsillos buscando la forma de poder llegar a fin de mes en un contexto de dura crisis.