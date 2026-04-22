Esta playa de Brasil enamora en otoño: agua cálida, mar calmo y menos gente

Cuando termina el ritmo más intenso del verano, muchas playas brasileñas recuperan algo que no siempre abunda en temporada alta: calma. En ese mapa aparece Playa de Antunes , en Maragogi , sobre la costa norte de Alagoas , como una alternativa cada vez más tentadora para quienes buscan mar cálido y una experiencia menos saturada.

La zona viene creciendo como destino y, de hecho, la propia municipalidad reforzó en los últimos años los controles sobre estructuras irregulares en la playa, una señal de que el turismo avanza, aunque el lugar todavía conserve buena parte de su atractivo natural.

La gran carta a favor de Antunes sigue siendo el agua. Los registros de temperatura del mar para Maragogi y Antunes muestran valores cercanos a los 28,9 °C en abril , con un rango que se mantiene alto incluso fuera del verano pleno. A eso se suma un clima todavía cálido en otoño: en abril, Maragogi suele moverse en torno a máximas cercanas a 30 °C y mínimas alrededor de 23 a 25 °C , una combinación que permite meterse al mar sin esa sensación de “temporada terminada” que sí aparece en otros destinos. Por eso, más que una playa solo para enero, Antunes funciona muy bien como escapada de marzo, abril e incluso mayo.

Hay otro detalle que explica parte de su fama: la playa no se ve igual todo el día . Viajeros que estuvieron allí en 2025 y 2026 remarcan que el paisaje cambia mucho según la marea. Cuando baja, aparecen bancos de arena y sectores muy poco profundos que permiten caminar mar adentro con relativa facilidad; cuando sube, la lámina de agua gana color, profundidad y una estética mucho más clásica de mar turquesa. Esa dinámica vuelve importante revisar las tablas de marea antes de ir , porque no solo modifica la foto del lugar, sino también el tipo de experiencia: más caminata y contemplación en bajamar, más baño y flotación tranquila cuando el mar sube.

Tranquila, sí; aislada del todo, ya no tanto

El texto original la presentaba como una playa de infraestructura escasa y casi intacta. Eso hoy necesita matices. Antunes sigue siendo menos urbana que otras franjas costeras más explotadas, pero ya convive con vendedores, estacionamientos cercanos, excursiones en buggy y momentos de alta circulación turística, especialmente desde media mañana.

En reseñas recientes aparece una recomendación repetida: llegar temprano para encontrar su versión más serena. También hay menciones a servicios básicos desparejos, accesos mejorables y cierta presión comercial en horas pico. Es decir, sigue siendo muy atractiva, pero ya no puede describirse como un secreto virgen.

Por qué otoño puede ser su mejor momento

Justamente ahí está la ventaja de viajar fuera de temporada. Otoño permite encontrarse con el mismo mar cálido, temperaturas todavía altas y, en general, una demanda más baja que en los meses centrales del verano. Para quien busca descanso real, eso pesa más que cualquier folleto.

Praia de Antunes no necesita prometer aislamiento total para resultar seductora: alcanza con su combinación de arena clara, agua tibia y una belleza que se transforma con el ritmo del mar. En un Brasil cada vez más competitivo en turismo de playa, ese equilibrio entre paisaje, clima y menor presión estacional es lo que la vuelve una opción fuerte para una escapada distinta.