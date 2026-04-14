La playa virgen de Buenos Aires donde no hay señal y reina el silencio absoluto

Centinela del Mar es una de las joyas ocultas de Buenos Aires . Ubicado en el partido de General Alvarado, este paraje ofrece 23 kilómetros de playa casi virgen y es ideal para quienes buscan desconectar del celular y la rutina rápida.

La promesa de desconexión es real porque el pueblo no tiene señal de telefonía móvil ni alumbrado público. Es un destino para quienes buscan silencio absoluto, cielos estrellados sin contaminación lumínica y el sonido del mar abierto.

Sus playas llaman la atención porque están enmarcadas por acantilados y dunas , creando un ambiente diferente a las playas urbanas. Además, es una Reserva Natural Provincial debido a su riqueza paleontológica y arqueológica. Es común encontrar restos fósiles en la zona.

Centinela del Mar invita a la desconexión a través de sus actividades. Una de las más populares es La Lagartija, la única pulpería de la zona donde se puede disfrutar de platos típicos y charlar con los lugareños.

Centinela del Mar es un pueblo con playas casi vírgenes.

Otros optan por exploración por medio del trekking en acantilados, ideal para el avistaje de fauna autóctona y exploración de playas desiertas.

Cuándo ir

Visitar Centinela del Mar en otoño es un plan perfecto para quienes buscan caminatas fotográficas y tranquilidad extrema, evitando el movimiento de temporada alta.

centinela-del-mar-8.jpg pueblo Un destino ideal para l desconexión total. Archivo

Cómo llegar desde Mendoza

Es un viaje largo (aprox. 1,250 km) que requiere cruzar gran parte del país hacia el sudeste:

En Auto: Toma la Ruta Nacional 7 hacia el este, luego la Ruta Nacional 188 (vía General Villegas) o la Ruta 33 para bajar hacia la costa. Deberás llegar hasta la Ruta Provincial 88 (que une Miramar con Necochea). A la altura del kilómetro 59 de la RP 88, sale un camino de tierra de unos 17 km que te lleva directo al pueblo.

En Micro: No hay transporte directo. Deberás viajar desde la Terminal de Mendoza hasta Mar del Plata o Miramar. Desde allí, puedes alquilar un vehículo o tomar un remís/taxi, ya que no hay líneas de bus que entren al paraje.

Nota importante: El camino de acceso es de tierra. Si ha llovido mucho, se vuelve difícil transitarlo incluso con vehículos 4x4, por lo que se recomienda consultar el estado del tiempo antes de entrar.