La isla del Caribe donde casi no hay autos, sobran playas vacías y el lujo pasa por otro lado

En un Caribe acostumbrado a vender postales de lujo, marinas llenas y hoteles que parecen ciudades, Anegada juega a otra cosa. Y ahí está justamente su atractivo. Esta isla de las Islas Vírgenes Británicas se aparta. Tiene menos de 500 habitantes permanentes, infraestructura básica y un ritmo que parece puesto a propósito para quien quiere frenar.

Lo que hay son playas amplias, tramos de costa casi vacíos y una sensación poco común en destinos turísticos: la de estar, de verdad, lejos de todo.

Anegada es una isla coralina y esa condición también define su paisaje: terreno bajo, naturaleza abierta y una geografía que conserva algo de estado puro. Travel + Leisure la presenta como una alternativa distinta para viajeros que priorizan tranquilidad, contacto con el entorno y una experiencia menos armada. El lujo, en este caso, no aparece en forma de opulencia sino de espacio. Espacio para caminar sin cruzarse con demasiada gente, para meterse al agua sin ruido alrededor y para sentir que el paisaje todavía no fue devorado por la lógica del turismo intensivo.

La vida en la isla se mueve con esa misma sencillez. El transporte cotidiano suele resolverse en bicicleta, scooter o con los clásicos vehículos tipo “Moke”, que ya son parte de la escena local. Ese detalle, que en otro destino podría parecer anecdótico, en Anegada define bastante bien el tono del viaje. Todo invita a bajar un cambio. Desde Setting Point, que funciona como centro logístico y punto de llegada de ferris y embarcaciones privadas, hasta El Asentamiento, donde se concentra buena parte de los servicios, alojamientos y restaurantes, la sensación general es la misma: acá nadie viene a correr.

Playas, arrecifes y rincones que todavía sorprenden

Entre los lugares que más se mencionan al hablar de Anegada aparecen dos nombres inevitables: Loblolly Beach y Cow Wreck Beach. La primera se destaca por su arena fina y aguas bajas, perfectas para descansar o hacer esnórquel sin demasiadas vueltas. La segunda tiene algo más salvaje y silencioso. Según Travel + Leisure, se la valora por su ambiente relajado, sus aguas transparentes y esa cuota de aislamiento que muchos viajeros buscan y cada vez encuentran menos. No es casual que se haya vuelto uno de los puntos más deseados para quienes priorizan privacidad.

Pero la isla no se agota en sus playas. En el sector sureste, por ejemplo, aparecen los conocidos montículos de caracolas, una de las postales más curiosas de Anegada. No son una rareza caprichosa, sino el resultado de una práctica vinculada al manejo sustentable de la especie en otras zonas. También está el arrecife Horseshoe, señalado como el cuarto más grande del mundo y el principal del Caribe oriental, un escenario ideal para snorkel y buceo entre corales y peces tropicales. Aunque la isla no tenga grandes tiendas especializadas, muchos hoteles facilitan equipos y conectan a los visitantes con capitanes experimentados para organizar salidas.

Bajo el agua, otra historia

El mar que rodea Anegada guarda, además, una dimensión histórica. En sus aguas poco profundas descansan más de 300 pecios, restos de naufragios que con el tiempo se transformaron en otro de los grandes imanes del lugar. Entre ellos aparecen nombres como el HMS Astrea, un cañonero británico del siglo XVIII, y el Bone Wreck, cuya historia terminó dándole identidad a Cow Wreck Beach. Para los buceadores interesados no solo en el paisaje sino también en la memoria marítima del Caribe, esa combinación vuelve a la isla especialmente atractiva.

A esa lista se suman actividades más ligadas al viento y a la exploración tranquila. El kitesurf encuentra buenas condiciones por la constancia de las corrientes, mientras que el surf de remo y las excursiones en tabla eléctrica permiten llegar a rincones menos transitados para nadar o simplemente quedarse quieto un rato. En Anegada, incluso la aventura parece tener otro volumen: menos show, más contacto directo con el entorno.

Cuándo conviene viajar y cómo llegar

La temporada más recomendada para conocer la isla va de diciembre a abril, cuando predominan los días soleados y las temperaturas moderadas ayudan a pasar más tiempo afuera. Es la etapa más favorable para navegar, aunque los vientos de Navidad pueden hacer un poco más intensa la travesía. Entre junio y noviembre, en plena temporada de huracanes, el tiempo suele ser más cálido y con lluvias breves, aunque Travel + Leisure aclara que los eventos extremos no son frecuentes.

En noviembre, además, la isla gana movimiento con el Festival de Langosta, una celebración muy ligada a su identidad gastronómica. Y entre marzo y abril, la Regata de Primavera de las Islas Vírgenes Británicas le aporta otro pulso al archipiélago, aunque gran parte de la actividad se concentre en Tórtola.

Llegar a Anegada también forma parte de su singularidad. El acceso más habitual es a través del aeropuerto internacional Terrance B. Lettsome (EIS), en Beef Island, conectado por puente con Tórtola. Desde allí se combinan ferris, taxis acuáticos, vuelos privados o chárteres, según la temporada.

Los ferris entre Tórtola y Anegada suelen salir una o dos veces por día algunos días de la semana y el trayecto ronda las dos horas y media, a veces con escala en Virgin Gorda. Una vez en la isla, todo vuelve a simplificarse: caminos llanos, alquiler de bicicletas y scooters, algunos jeeps, taxis y la certeza de que moverse no será un problema.

En Anegada, la exclusividad no tiene que ver con amenities ni con lujo clásico. Pasa por otra parte. Pasa por encontrar un Caribe menos intervenido, más sereno, más auténtico. Un lugar donde la sencillez no se vive como carencia, sino como valor. Y donde, en tiempos de sobreoferta turística, todavía queda margen para sentir que uno llegó a un rincón distinto.