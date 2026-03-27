La playa paradisíaca de Brasil que ofrece aguas cálidas durante abril

Brasil tiene playas que pueden disfrutarse durante todo el año, sobre todo en el norte del país, que ya es reconocido por sus increíbles lugares paradisíacos. Una de las playas que más llama la atención es la Playa de Antunes ubicada en Maragogi, que durante abril mantiene un promedio de temperatura cálido que ronda los 26ºC y los 30ºC.

Ubicada en el nordeste de Brasil, Playa de Antunes se sitúa entre las playas de Barra Grande y Dourado. Se destaca principalmente por sus hermosas aguas azules claras que se extienden hasta el horizonte, creando un ambiente ideal para quienes además de arena y sol busquen relajación en contacto con la naturaleza. Al ofrecer aguas cristalinas, se convierte en un destino perfecto para hacer actividades que impliquen explorar el fondo del mar como snorkel.

Otras actividades para disfrutar de la playa en abril Cuando la marea está baja, en la Playa de Antunes ofrece piletas naturales donde en muchas ocasiones se puede llegar caminando a los corales y nadar. A pesar de ser una playa amplia es una playa rústica donde no hay mucho desarrollo inmobiliario, por lo que también el mejor plan puede ser relajarse en la arena debajo de una sombra y disfrutar el increíble paisaje natural que ofrece este "Caribe brasileño". Igualmente, se ofrecen servicios como alquiler de kayaks, tablas de stand-up paddle o paseos en buggy.

En la temporada alta que va desde diciembre y febrero, los turistas podrán encontrar más sol, temperatuas más altas y también más bullicio de turistas. Sin embargo, en temporada baja se convierte en un destino donde la tranquilidad tiene prioridad.