Almacenamiento inteligente: cómo guardar papas y cebollas para que duren meses

Existe una técnica que recomiendan los chefs para que las papas , el ajo y las cebollas duren más tiempo. Muchas veces aparecen brotes o zonas verdes que obligan a descartarlos, pero la solución es saber quién es vecino de quién.

El chef Jordi Cruz compartió un secreto que desafía la costumbre de mezclar todo en el mismo cajón. La clave reside en dos compuestos naturales: el etileno y el azufre. Si tienen papas que todavía están verdes, el mejor consejo es ponerlas cerca de las cebollas que liberan etileno, un gas que funciona como un acelerador natural de la maduración.

En cambio, si las papas están maduras, la estrategia cambia . Hay que alejar las cebollas para que el etileno no las haga brotar y acercar los ajos. Los compuestos azufrados del ajo actúan como un escudo protector que frena la germinación, extendiendo la vida útil del tubérculo por muchos más días.

Además, la chef en Crovato derribó un mito común sobre la conservación de la cebolla : nunca deben ir al frío. La heladera aporta una humedad que ablanda su estructura y acelera su descomposición. El lugar sagrado para las cebollas es una alacena oscura, seca y con buena ventilación.

Las papas se conservarán por más tiempo.

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Almacenamiento inteligente

En primer lugar, después de la compra se aconseja una separación estratégica: solo juntar papas y cebollas si necesitan que las primeras maduren rápido. En cualquier otro escenario, mantenerlas en compartimentos distintos.

Los dientes de ajo deben estar cerca de las papas maduras para inhibir los brotes. Siempre se aconseja buscar lugares oscuros. La luz solar directa es la principal responsable de que las papas se vuelvan verdes y amargas.

Por último, un solo ejemplar que comienza a pudrirse puede contaminar al resto. Retirar a tiempo una cebolla blanda salva a toda la bolsa.