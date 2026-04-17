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Un clasico argentino que no pasa de moda: receta de pastel de papas

Receta de pastel de papas casero, un plato clásico, rendidor y fácil de hacer, ideal para disfrutar en familia con ingredientes simples y mucho sabor.

Candela Spann

Receta de pastel de papas fácil y rendidor

Receta de pastel de papas fácil y rendidor

Shutterstock

Esta receta de pastel de papas es un clásico casero ideal para disfrutar en familia. Con un relleno sabroso y un puré cremoso, este pastel de papas combina ingredientes simples en un plato reconfortante. Es una preparación rendidora, fácil de preparar y perfecta para cualquier día de la semana.

Receta para hacer pastel de papas casero
Receta de pastel de papas casero

Receta de pastel de papas casero

Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • Papas — 1 kilogramo

  • Carne picada — 500 gramos

  • Cebolla — 150 gramos

  • Morrón — 100 gramos

  • Ajo — 10 gramos

  • Puré de tomate — 200 gramos

  • Huevos duros — 2 unidades (120 gramos)

  • Aceitunas — 50 gramos

  • Leche — 100 mililitros

  • Manteca — 50 gramos

  • Sal — 8 gramos

  • Pimienta — 3 gramos

  • Pimentón — 5 gramos

  • Aceite — cantidad necesaria

Paso a paso para crear un pastel de papas delicioso

1- Pelar y hervir las papas hasta que estén tiernas.

2- Hacer un puré agregando la leche, la manteca, la sal y la pimienta. Reservar.

3- En una sartén con aceite, rehogar la cebolla, el morrón y el ajo picados.

4- Incorporar la carne picada y cocinar hasta que se dore.

5- Agregar el puré de tomate, la sal, la pimienta y el pimentón. Cocinar unos minutos más.

6- Sumar los huevos duros picados y las aceitunas. Mezclar bien.

7- En una fuente para horno, colocar una capa del relleno de carne.

8- Cubrir con el puré de papas y alisar la superficie.

9- Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 20 a 25 minutos hasta dorar.

10- Retirar, dejar reposar unos minutos y servir el pastel de papas caliente.

Pastel de papas clásico receta infalible
Pastel de papas cl&aacute;sico: receta infalible

Pastel de papas clásico: receta infalible

De la cocina a la mesa

El pastel de papas es uno de esos platos que nunca pasan de moda. Esta receta combina un relleno jugoso con un puré suave que se gratina en el horno, logrando una textura irresistible. Es ideal para aprovechar ingredientes simples y transformarlos en una comida completa y rendidora. Además, se puede adaptar con pollo, verduras o versiones vegetarianas. Usar buenas papas y condimentar bien la carne marca la diferencia en el resultado final. Es perfecto para compartir en familia, guardar porciones o recalentar al día siguiente. Un clásico reconfortante de la cocina casera. ¡Irresistible!.

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