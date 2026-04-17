Un clasico argentino que no pasa de moda: receta de pastel de papas

Esta receta de pastel de papas es un clásico casero ideal para disfrutar en familia. Con un relleno sabroso y un puré cremoso, este pastel de papas combina ingredientes simples en un plato reconfortante. Es una preparación rendidora, fácil de preparar y perfecta para cualquier día de la semana.

1- Pelar y hervir las papas hasta que estén tiernas.

2- Hacer un puré agregando la leche, la manteca, la sal y la pimienta. Reservar.

3- En una sartén con aceite, rehogar la cebolla, el morrón y el ajo picados.

4- Incorporar la carne picada y cocinar hasta que se dore.

5- Agregar el puré de tomate, la sal, la pimienta y el pimentón. Cocinar unos minutos más.

6- Sumar los huevos duros picados y las aceitunas. Mezclar bien.

7- En una fuente para horno, colocar una capa del relleno de carne.

8- Cubrir con el puré de papas y alisar la superficie.

9- Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 20 a 25 minutos hasta dorar.

10- Retirar, dejar reposar unos minutos y servir el pastel de papas caliente.

Pastel de papas clásico receta infalible Pastel de papas clásico: receta infalible Shutterstock

De la cocina a la mesa

El pastel de papas es uno de esos platos que nunca pasan de moda. Esta receta combina un relleno jugoso con un puré suave que se gratina en el horno, logrando una textura irresistible. Es ideal para aprovechar ingredientes simples y transformarlos en una comida completa y rendidora. Además, se puede adaptar con pollo, verduras o versiones vegetarianas. Usar buenas papas y condimentar bien la carne marca la diferencia en el resultado final. Es perfecto para compartir en familia, guardar porciones o recalentar al día siguiente. Un clásico reconfortante de la cocina casera. ¡Irresistible!.