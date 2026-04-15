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Ni Cancún ni Punta Cana: el paraíso del Caribe con playas únicas y cómo viajar más barato

Un destino con un volcán activo que se puede visitar y playas con arenas blancas y aguas turquesas.

Un destino del Caribe para visitar en tus próximas vacaciones.&nbsp;

Un destino del Caribe para visitar en tus próximas vacaciones. 

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Los lugares paradisíacos no existen solo en las películas. En el mar del Caribe se encuentra San Vicente y las Granadinas, un archipiélago de 32 islas y cayos. Es uno de los destinos menos visitados, pero presenta postales únicas con naturaleza virgen y una cultura náutica muy fuerte.

Las playas son espectaculares y variadas. En San Vicente hay arena negra volcánica, que aporta un aspecto místico y único. Pero en Las Granadinas se encuentra la típica playa de arena blanca y aguas turquesas cristalinas.

San Vicente y las Granadinas
San Vicente y las Granadinas: uno de los destinos del Caribe poco conocidos.&nbsp;

San Vicente y las Granadinas: uno de los destinos del Caribe poco conocidos.

Actividades para disfrutar

El lugar ofrece una mezcla única de aventura en tierra y relax total en el agua. Una de las más atractivas es subir el volcán La Soufriere. Un requisito obligatorio es contratar un guía certificado porque los senderos pueden ser traicionados por el material volcánico suelto y el clima cambia en minutos.

Otra de las más populares es buceo y snorkel. Carca se encuentra Los Tobagos Cays, una parque marino con cinco islas deshabitadas donde se puede nadar con tortugas marinas y peces loro.

Cuándo viajar al Caribe

La mejor época para viajar es entre diciembre y mayo, que es la estación seca. Abril suele ser el mes más seco y soleado. No se recomienda ir desde junio a noviembre porque es temporada de huracanes, registrando lluvias torrenciales entre los meses de julio y octubre.

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C&oacute;mo viajar m&aacute;s barato desde Argentina.&nbsp;

Cómo viajar más barato desde Argentina.

Tips para viajar más barato

Si buscas viajar, hay algunos consejos para encontrar vuelos más baratos.

  • Los meses más económicos son septiembre y octubre debido a la temporada de huracanes, aunque el riesgo climático es mayor.
  • Según datos de agencias de turismo, volar un martes o miércoles suele ser un 14% más barato que un domingo.
  • Un vuelo puede costar alrededor de $463 USD, pero hay ofertas flash que ofrecen los boletos desde $130 USD.

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