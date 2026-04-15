Ni Cancún ni Punta Cana: el paraíso del Caribe con playas únicas y cómo viajar más barato

Un destino con un volcán activo que se puede visitar y playas con arenas blancas y aguas turquesas.

Un destino del Caribe para visitar en tus próximas vacaciones.

Los lugares paradisíacos no existen solo en las películas. En el mar del Caribe se encuentra San Vicente y las Granadinas, un archipiélago de 32 islas y cayos. Es uno de los destinos menos visitados, pero presenta postales únicas con naturaleza virgen y una cultura náutica muy fuerte.

Las playas son espectaculares y variadas. En San Vicente hay arena negra volcánica, que aporta un aspecto místico y único. Pero en Las Granadinas se encuentra la típica playa de arena blanca y aguas turquesas cristalinas.

San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas: uno de los destinos del Caribe poco conocidos. Shutterstock

Actividades para disfrutar El lugar ofrece una mezcla única de aventura en tierra y relax total en el agua. Una de las más atractivas es subir el volcán La Soufriere. Un requisito obligatorio es contratar un guía certificado porque los senderos pueden ser traicionados por el material volcánico suelto y el clima cambia en minutos.

Otra de las más populares es buceo y snorkel. Carca se encuentra Los Tobagos Cays, una parque marino con cinco islas deshabitadas donde se puede nadar con tortugas marinas y peces loro.