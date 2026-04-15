Ni Cancún ni Punta Cana: el paraíso del Caribe con playas únicas y cómo viajar más barato
Un destino con un volcán activo que se puede visitar y playas con arenas blancas y aguas turquesas.
Los lugares paradisíacos no existen solo en las películas. En el mar del Caribe se encuentra San Vicente y las Granadinas, un archipiélago de 32 islas y cayos. Es uno de los destinos menos visitados, pero presenta postales únicas con naturaleza virgen y una cultura náutica muy fuerte.
Las playas son espectaculares y variadas. En San Vicente hay arena negra volcánica, que aporta un aspecto místico y único. Pero en Las Granadinas se encuentra la típica playa de arena blanca y aguas turquesas cristalinas.
Actividades para disfrutar
El lugar ofrece una mezcla única de aventura en tierra y relax total en el agua. Una de las más atractivas es subir el volcán La Soufriere. Un requisito obligatorio es contratar un guía certificado porque los senderos pueden ser traicionados por el material volcánico suelto y el clima cambia en minutos.
Otra de las más populares es buceo y snorkel. Carca se encuentra Los Tobagos Cays, una parque marino con cinco islas deshabitadas donde se puede nadar con tortugas marinas y peces loro.
Cuándo viajar al Caribe
La mejor época para viajar es entre diciembre y mayo, que es la estación seca. Abril suele ser el mes más seco y soleado. No se recomienda ir desde junio a noviembre porque es temporada de huracanes, registrando lluvias torrenciales entre los meses de julio y octubre.
Tips para viajar más barato
Si buscas viajar, hay algunos consejos para encontrar vuelos más baratos.
- Los meses más económicos son septiembre y octubre debido a la temporada de huracanes, aunque el riesgo climático es mayor.
- Según datos de agencias de turismo, volar un martes o miércoles suele ser un 14% más barato que un domingo.
- Un vuelo puede costar alrededor de $463 USD, pero hay ofertas flash que ofrecen los boletos desde $130 USD.