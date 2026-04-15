Banco Nación lanzó cuotas sin interés para viajar en micro: cómo aprovecharlas y qué destinos incluye

Hay algo que pasa siempre: aparece la idea de viajar, se mira el precio… y ahí empieza la duda. No tanto por el destino, sino por el golpe al bolsillo. En ese punto, cualquier opción para repartir el gasto suma. Y eso es justamente lo que intenta resolver una nueva promoción del Banco Nación .

No es un cambio menor. Porque apunta a algo bien concreto: que el pasaje no sea el freno.

El beneficio funciona de manera bastante directa. Si tenés tarjeta de crédito del Banco Nación, podés comprar pasajes de micro en 3, 6 o hasta 12 cuotas sin interés.

Aplica con la empresa El Águila y se puede usar tanto en boletería como online . Esto último no es un detalle menor: muchos viajes hoy se definen desde el celular, comparando horarios y precios en el momento.

No hay vueltas raras ni condiciones difíciles de entender. Pero sí un requisito claro: usar Visa o MasterCard del banco. Sin eso, no hay promo.

La mayoría de los turistas que toman colectivos de larga distancia provienen del AMBA Foto: Noticias Argentinas La mayoría de los turistas que toman colectivos de larga distancia provienen del AMBA. Foto: Noticias Argentinas

A dónde se puede viajar

La propuesta está bastante enfocada en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en destinos que suelen aparecer cuando alguien piensa en una escapada.

La Costa Atlántica está prácticamente completa: desde San Clemente hasta Mar del Plata, pasando por lugares como Villa Gesell, Pinamar o San Bernardo. Es el clásico recorrido de playa que muchos repiten cada año.

Pero también hay opciones más tranquilas o cercanas, como Azul, Olavarría o San Miguel del Monte. Incluso puntos del conurbano o alrededores como Cañuelas o Ezeiza.

No es una lista chica. Y eso ayuda, porque no te obliga a un solo tipo de viaje.

El detalle que cambia la decisión

Pagar en cuotas sin interés no es solo un beneficio financiero. En la práctica, muchas veces define si el viaje se hace o no.

No es lo mismo sacar un pasaje y pagar todo de una, que dividirlo en varios meses sin recargo. Sobre todo en un contexto donde cada gasto se mide más que antes.

Ahí es donde esta promo empieza a tener sentido. No porque abarate el pasaje en sí, sino porque lo hace más llevadero.

Viajar, pero sin desarmar el presupuesto

El micro sigue siendo una de las formas más elegidas para moverse dentro del país. Es más económico que otras alternativas y tiene una red de destinos amplia.

Si a eso se le suma financiación, el combo se vuelve más atractivo. Sobre todo para escapadas cortas, fines de semana largos o viajes que se deciden sin tanta anticipación.

Al final, la lógica es simple: no se trata solo de viajar más barato, sino de poder hacerlo sin desacomodar todo el mes.

Y en ese punto, pagar en cuotas —aunque parezca un detalle— puede ser la diferencia entre quedarse o salir.