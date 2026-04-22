Según la psicología, el dinero sí hace la felicidad: cuánto necesitás hoy

La psicología confirmó que el dinero sí puede contribuir a la felicidad . Durante años, la relación entre ambos fue motivo de debate, pero investigaciones recientes demostraron que quienes logran cubrir sus necesidades básicas y reducir situaciones de vulnerabilidad tienen más probabilidades de sentirse satisfechos con su vida.

En 2010, el psicólogo israelo-estadounidense Kahneman y el economista Angus Deaton explicaron que cuando una persona enfrenta hambre, frío o enfermedades sin acceso a recursos, su bienestar se ve profundamente afectado. En ese sentido, contar con dinero permite salir de esas situaciones críticas y mejora la calidad de vida.

Qué dice la psicología sobre el dinero y la felicidad.

El impacto en el bienestar es mayor cuando el dinero se utiliza para comprar tiempo, vivir experiencias o ayudar a otros, en lugar de destinarlo únicamente a la acumulación de bienes materiales. Este tipo de uso genera una satisfacción más duradera.

Sin embargo, distintos estudios señalan que, aunque la satisfacción aumenta con los ingresos, la felicidad emocional tiende a estabilizarse una vez alcanzado un nivel económico cómodo, cercano a los 100.000 dólares anuales en algunos países.

felicidad (2) El estudio fue llevado a cabo por un psícologo y un economista. Archivo

Cuánto dinero se necesita para ser feliz

Los 75.000 dólares anuales que en 2010 se consideraban el umbral de bienestar emocional ya no tienen el mismo valor en la actualidad. Debido a la inflación acumulada en Estados Unidos, ese nivel de ingresos equivale hoy, en 2026, a aproximadamente 110.000 dólares anuales, lo que refleja cómo el costo de vida ha modificado el punto a partir del cual el dinero impacta en la felicidad.

A partir de ese punto, factores como las relaciones sociales, el propósito de vida y la salud mental pasan a ser más determinantes para el bienestar general que el dinero en sí.