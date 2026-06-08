El truco del papel aluminio: cómo evitar que las bananas se pasen y duren más días

La banana es una de las frutas más consumidas en los hogares, sin embargo se echa a perder rápido llenándose y la pulpa pierde firmeza. Afortunadamente hay un truco para ralentizar el proceso y conservar la fruta: usar papel aluminio .

La clave de este fenómeno se encuentra en el etileno, un gas natural que la propia fruta libera y que funciona como un acelerador de su maduración. Esta sustancia se concentra principalmente en la zona del tallo.

Al cubrir esta sección con papel aluminio , se genera una barrera física que frena la liberación y propagación del gas. Como resultado, el proceso biológico se ralentiza notablemente, logrando que la banana conserve su característico color amarillo y su textura ideal durante más días.

Para maximizar los resultados de este truco de conservación, se recomienda seguir algunas recomendaciones. Es preferible desarmar el racimo y tratar cada pieza de forma individual, a menos que se planifique consumirlas todas juntas en el corto plazo.

Luego, envolver firmemente el tallo de cada banana con un trozo pequeño de papel aluminio. Si se opta por dejar el racimo unido, se debe cubrir por completo la corona que une a todas las frutas.

Almacenar la fruta en un sector de la cocina que sea fresco, seco y que cuente con buena circulación de aire. Evitar el frío si todavía están un poco verdes.

La implementación de este sistema permite prolongar la vida útil de las bananas entre 3 y 5 días adicionales sin que se vuelvan excesivamente blandas ni alteren su sabor original.