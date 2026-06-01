El truco viral del papel de aluminio en las uñas: para qué sirve

En la actualidad, retirar el esmalte semipermanente o las fórmulas en gel suele convertirse en la parte más tediosa de la rutina de las uñas . Para evitar el impulso de arrancar el producto a la fuerza hay una técnica con papel de aluminio .

La eficacia de este método radica en la física elemental. Al envolver la punta de los dedos, el papel de aluminio funciona como una pequeña cámara térmica que concentra el calor corporal y potencia la acción química del quitaesmalte.

Este proceso ablanda el esmalte rígido de manera uniforme, permitiendo que se desprenda prácticamente solo y eliminando la necesidad de recurrir a un limado agresivo que pueda lesionar la placa ungueal.

Llevar a cabo esta técnica en casa es sencillo y requiere de elementos que suelen estar disponibles en cualquier hogar. El kit básico se compone de acetona pura, trozos pequeños de algodón, cuadrados de papel de aluminio , un empujador de cutículas o palito de naranjo, y vaselina o crema hidratante densa.

El uso de la vaselina es un paso previo fundamental, ya que actúa como una barrera protectora en la piel y las cutículas que rodean la uña, evitando la resequedad e irritación que suele causar el contacto directo con la acetona.

Luego de proteger la piel, se debe empapar el algodón en acetona, colocarlo sobre el esmalte y envolver firmemente el dedo con el aluminio hasta el primer nudillo para evitar que el aire evapore el producto.

Una vez completada la operación en todas las uñas, se debe esperar aproximadamente quince minutos. Al retirar el envoltorio, el gel debería lucir agrietado y levantado; en ese punto, se utiliza el empujador de forma horizontal y con extrema suavidad para retirar los residuos sin ejercer presión severa.

En caso de encontrar resistencia, lo ideal es volver a cubrir el dedo por cinco minutos más en lugar de forzar el raspado.

Para finalizar el proceso de manera saludable, los especialistas recomiendan lavar bien las manos con agua y jabón para cortar el efecto de los químicos, aplicar un aceite nutritivo en las cutículas y proteger las uñas con una base fortalecedora antes de la próxima manicura.