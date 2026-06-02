Para qué sirve poner papel aluminio alrededor del inodoro

El papel aluminio es un clásico de la cocina, pero sus utilidades van más allá. Ahora se volvió viral un consejo: envolver la base del inodoro con tiras de aluminio. Este truco esconde una utilidad práctica muy ingeniosa para el mantenimiento del hogar.

La verdadera razón detrás de este método no es estética, sino de diagnóstico. El papel aluminio funciona como una alarma visual contra fugas ocultas.

Muchas veces, el agua se filtra por la base del inodoro de manera tan mínima que es difícil notarlo a simple vista. Sin embargo, el aluminio es altamente sensible a la humedad constante: al entrar en contacto con el agua, cambia de textura, se mancha o se oxida rápido.

En caso de notar alguna de esas alteraciones en el papel , es una señal de que hay una pérdida subterránea que requiere atención antes de que cause daños mayores en el piso.

Paso a paso

Realizar esta prueba casera es sencillo y solo tomará unos minutos. Primero se realiza una limpieza del suelo y se seca por completo. Cortar bandas de papel aluminio que tengan entre 10 y 15 centímetros de ancho.

El paso siguiente es rodear todo el perímetro del inodoro con las tiras, asegurándose de cubrir bien la unión entre la porcelana y el suelo. Dejar actuar el material entre 24 y 48 horas haciendo uso normal del baño.

Transcurrido ese tiempo, retirar el papel y buscarlo a contraluz. En caso de ver gotas, decoloración o zonas percudidas, significa que hay una filtración.