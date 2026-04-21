Argentina Touch cerró su primera experiencia internacional: aprendizaje, competencia y un futuro que ilusiona. El seleccionado nacional disputó su primer torneo en Europa y dejó un balance positivo que impulsa el crecimiento del equipo, demostrando un nivel prometedor.

La participación de la selección de touch rugby de Argentina Touch en el torneo internacional Touch N’ Tapas , disputado en Elche, marcó un punto de partida tan esperado como necesario para el crecimiento de la disciplina en el país.

Más allá de los resultados, el saldo fue claramente positivo.

El equipo argentino logró competir de igual a igual ante rivales europeos de experiencia, en un certamen que reunió a equipos de distintos países como Inglaterra, Italia, España y Suiza . Fue un escenario exigente, donde cada partido representó un aprendizaje.

Y ahí estuvo la clave.

Argentina mostró buenos pasajes de juego, intensidad y una idea clara, pero sobre todo sumó rodaje internacional, algo fundamental para un deporte que está en pleno desarrollo en el país. La experiencia sirvió para medir el nivel, ajustar detalles y entender qué se necesita para dar el siguiente paso.

Porque este proceso no empezó ahora.

Viene de años de trabajo, de consolidarse a nivel nacional y de empezar a competir fuera del país, con antecedentes positivos como actuaciones destacadas en Chile y torneos locales que fortalecieron la base del equipo .

El torneo en España fue, en definitiva, una prueba real.

Una que dejó buenas sensaciones, nuevas experiencias y la certeza de que el camino es el correcto. El nivel del equipo, lejos de estancarse, promete seguir creciendo a partir de este tipo de desafíos.

Argentina Touch ya salió al mundo.

Y lo hizo dejando una señal clara: esto recién empieza.