Luis Caputo ante una licitación de deuda que mete presión a las tasas de interés

Tras el resultado de los comicios legislativos en la Provincia de Buenos Aires, y tras el impacto inicial en los activos financieros y el dólar, esta tarde se verá en números la confianza que los mercados le tienen al Gobierno. El dato clave es qué tasa de interés deberá convalidar Luis Caputo en la licitación de deuda en pesos .

Son $7,2 billones de pesos (millones de millones), que se suman a otros 8 billones de pesos que se licitarán antes de fin de mes y otros 9 billones en octubre, antes de los comicios de medio término del 26 de octubre. Y el 29 de ese mes, a sólo unos días de las elecciones llegará otra licitación para renovar vencimientos de deuda por otros 9 billones de pesos.

Las últimas dos licitaciones encendieron las alarmas. En la del 14 de agosto, el Tesoro sólo pudo captar el 61% de los pesos necesarios para renovar la deuda que vencía ese día y como "anzuelo" tuvo que ofrecer tasas de interés de hasta 69%. Pero como todavía quedaron muchos pesos sin rollear, el Banco Central decidió subir los encajes -la plata inmovilizada que deben tener los bancos- en el 50%.

Fue la respuesta del Gobierno a las demandas de los bancos, que en medio del llamado apretón monetario, que el Gobierno ensalza y utiliza como tapón para contener la oferta de pesos y evitar que éstos vayan a correr al dólar, le exigieron a su manera "cobrar una parte de lo que tenían colocado" en el sector público.

Como se ve, una vez más la "zanahoria" para prestar los pesos fueron las elevadas tasas, muy positivas frente a la inflación esperada.

Luis Caputo y Pablo Quirno Luis Caputo y Pablo Quirno, las dos espadas económicas que tendrán que lidiar no sólo con el dólar, sino también con el apetito de los mercados, para evitar una nueva suba de las tasas de interés.

La segunda señal llegó el miércoles 28 de agosto, cuando la licitación logró captar ofertas por el 114% de lo demandado, pero a una tasa del 75% anual. Además, el BCRA le dio otra vuelta al torniquete monetario y elevó los encajes a 53,5% de las tenencias en pesos.

Éste es un costo del dinero que saca de la cancha a cualquier que necesite financiar una inversión productiva o incluso capital de trabajo. Pero también encareció el valor del dinero en toda la línea, préstamos personales, prendarios, financiamiento con la tarjeta de crédito, y hasta crédito hipotecario. Esta semana se conocieron al menos dos casos de entidades bancarias que "frizaron" su oferta de créditos UVA en este escenario de disparada del tipo de cambio y de las tasas de interés.

Montaña de pesos

Para el Gobierno el frente del financiamiento se le está haciendo cuesta arriba. Además de la montaña de pesos que se juntó tras el retiro del mercado de las LEFI (Letras Fiscales de Liquidez) en julio, toda esa masa de pesos fue al mercado y empezó a meter presión sobre el dólar.

Hasta el momento la suba del dólar que pasó de niveles de $1200 a principios de julio a $1425 en la actualidad, tuvo un traslado limitado a precios (pass through) pero el temor del Ejecutivo es que eso impacte en inflación, justo antes de las elecciones parlamentarias de octubre.