Fuerte respaldo del FMI tras la derrota del Gobierno en Buenos Aires: la reacción del Gobierno

En medio de la crisis política y financiera tras la derrota electoral, el FMI ratificó su respaldo al plan económico de Javier Milei y Luis Caputo, y llamó a sostener el ancla fiscal y la desregulación.

En un fuerte gesto de respaldo tras la dura derrota electoral del oficialismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) salió a ratificar su apoyo al programa económico del presidente Javier Milei y del ministro Luis Caputo. La vocera del organismo, Julie Kozack, aseguró que el staff está "estrechamente comprometido" con las autoridades argentinas.

El mensaje, publicado en la red social X, llega en un momento de máxima tensión política y financiera, con el dólar al alza y los bonos en caída. El respaldo del FMI es una señal clave para intentar calmar a los mercados, que reaccionaron con pánico al resultado del domingo en la provincia de Buenos Aires.

Kozack fue explícita en su apoyo a los pilares del plan de Luis Caputo, que la noche del lunes tuiteó que "nada va a cambiar" en lo económico.

"Apoyamos su compromiso de asegurar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda de desregulación integral", completó la vocera del Fondo Monetario Internacional.

El respaldo del organismo se da mientras el Gobierno intenta reordenarse políticamente, con la creación de una "mesa política nacional" y una convocatoria al diálogo con los gobernadores para contener la crisis.