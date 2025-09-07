Luis Caputo: "Nada va a cambiar en lo económico"
Luego de que La Libertad Avanza perdiera por 13 puntos contra Fuerza Patria, el ministro de Economía hizo una arriesgada declaración en redes.
Arriesgado, Luis Caputo hizo una extraña afirmación en redes sociales luego de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones en Buenos Aires. El ministro de Economía salió a decir que "nada va a cambiar" cuando, sin siquiera estar en el escenario junto a Javier Milei, contradijo al presidente que afirmó que va a analizar los porqué de la derrota.
Qué tuiteó Luis Caputo
"Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario", sentenció Caputo, y concluyó: "Un abrazo a todos".
El discurso de Javier Milei tras la derrota
Javier Milei dijo desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: "Hemos tenido una clara derrota". "Si alguien quiere salir adelante, tiene que reconocer los resultados", agregó y admitió: "Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo".
En ese sentido, el presidente admitió: "Haremos una profunda autocrítica. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro, vamos a corregir los errores".
Por otro lado, prometió que "el rumbo que votó la población no va a cambiar", sino que "se va a profundizar". En línea con esto, afirmó que no está “dispuesto a entregar el modelo”, pese a haber perdido en la Provincia.
“No estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a millones de personas de la pobreza. En definitiva, si hemos cometido errores en lo político los vamos a internalizar, a procesar y modificar las acciones”, manifestó y concluyó: “Vamos a ser cada día mejor para tener un mejor resultado en octubre”.