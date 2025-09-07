Luis Caputo: "Nada va a cambiar en lo económico"

Arriesgado, Luis Caputo hizo una extraña afirmación en redes sociales luego de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones en Buenos Aires . El ministro de Economía salió a decir que "nada va a cambiar" cuando, sin siquiera estar en el escenario junto a Javier Milei, contradijo al presidente que afirmó que va a analizar los porqué de la derrota.

" Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario ", sentenció Caputo, y concluyó: "Un abrazo a todos".

Javier Milei dijo desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata : " Hemos tenido una clara derrota ". "Si alguien quiere salir adelante, tiene que reconocer los resultados", agregó y admitió: "Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo".

En ese sentido, el presidente admitió: " Haremos una profunda autocrítica . No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro, vamos a corregir los errores ".

Por otro lado, prometió que "el rumbo que votó la población no va a cambiar", sino que "se va a profundizar". En línea con esto, afirmó que no está “dispuesto a entregar el modelo”, pese a haber perdido en la Provincia.

“No estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a millones de personas de la pobreza. En definitiva, si hemos cometido errores en lo político los vamos a internalizar, a procesar y modificar las acciones”, manifestó y concluyó: “Vamos a ser cada día mejor para tener un mejor resultado en octubre”.