Javier Milei dio un discurso en la sede libertaria en la localidad de Gonnet, La Plata, tras la amplia derrota en las elecciones en Buenos Aires frente a Fuerza Patria.

Sin su tradicional "Hola a todos", Javier Milei comenzó su discurso con un "buenas noches a todos los presentes" y dijo: " Hemos tenido una clara derrota ". "Si alguien quiere salir adelante, tiene que reconocer los resultados", agregó y sentenció: "Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo".

En ese sentido, el presidente admitió: "Haremos una profunda autocrítica. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro, vamos a corregir los errores".

Por otro lado, prometió que "el rumbo que votó la población no va a cambiar", sino que "se va a profundizar". En línea con esto, afirmó que no está “dispuesto a entregar el modelo”, pese a haber perdido en la Provincia.

“ No estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a millones de personas de la pobreza . En definitiva, si hemos cometido errores en lo político los vamos a internalizar, a procesar y modificar las acciones”, manifestó y concluyó: “Vamos a ser cada día mejor para tener un mejor resultado en octubre”.

Javier Milei: "Hemos tenido una clara derrota"

La llegada de Javier Milei al búnker libertario en La Plata

El jefe de Estado partió desde la Quinta de Olivos alrededor de las 20 vía terrestre para llegar a La Plata alrededor de las 20.30. Lo acompañaba la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La confirmación del traslado del mandatario al búnker llegó luego de varias horas de especulaciones sobre si esto dependía del desempeño electoral de su fuerza, mientras circulaba una percepción dentro del espacio de que la alianza violeta no había alcanzado los números esperados.

Milei llegó al búnker de LLA en Gonnet

Los primeros en llegar a la sede libertaria en el salón Vonharv, en la localidad platense de Gonnet, fueron el asesor presidencial Santiago Caputo, el influencer Iñaki Gutiérrez y el presidente del partido bonaerense, Sebastián Pareja. Allí, la tropa violeta evitó anticipar resultados, pero aseguraron que había "mucha expectativa" y que había sido una "buena elección" para el oficialismo nacional. Sin embargo, con el paso de los minutos la llegada de las mesas testigo daba cuenta de una dura derrota para la alianza antikirchnerista.

Noticia en desarrollo.