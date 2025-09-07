Javier Milei habló tras la derrota electoral: "El rumbo no se va a modificar"

Live Blog Post

"No vamos a modificar el rumbo": la palabra de Javier Milei tras la derrota

Ante un auditorio semi-vacío, el presidente Javier Milei admitió la "clara derrota" que enfrentó La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y llamó a "aceptar los resultados".

Sin embargo, el libertario enfatizó que el peronismo obtuvo un desempeño similar al que suele obtener en las elecciones ejecutivas y sostuvo que eso fue en función de la tracción del aparato de los intendentes "que ponían en juego sus cargos y distritos".

Por eso, Milei afirmó que estas cifras representan el piso para el Gobierno y el techo para el peronismo, pero llamó a hacer "una profunda autocrítica" y sentenció: "No hay opción de repetir nuestros errores". De todas maneras, el mandatario aclaró: "Más allá de este resultado, quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el que fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar".