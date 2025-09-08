Tras el cachetazo electoral: Javier Milei convocó al Gabinete a una reunión de urgencia en la Rosada

El cónclave del presidente con sus ministros será a las 9 en Balcarce 50. Se esperan definiciones.

El presidente Javier Milei convocó a todo su Gabinete a una reunión este lunes a las 9 de la mañana en la Casa Rosada, en un contexto marcado por la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue tomada pocas horas después de conocerse los resultados electorales que dejaron al oficialismo en una posición adversa en el principal distrito del país, un golpe político que obliga a recalibrar la estrategia hacia adelante.

Según confirmaron fuentes oficiales, el encuentro tendrá como eje el análisis detallado de los comicios legislativos y el impacto que el revés bonaerense puede tener en el mapa político nacional. También se espera que se discutan eventuales cambios en el armado territorial y las prioridades de gestión para los próximos meses.