Presenta:
Axel Kicillof y Sergio Massa celebraron la victoria de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires.&nbsp;
En Vivo

Dura advertencia para el Gobierno: el peronismo le saca 13 puntos a Milei

Fuerza Patria se impuso en las elecciones legislativas en Buenos Aires con 13 puntos de diferencia frente a la Libertad Avanza. Se escrutó el 86% de las mesas electorales.

MDZ Política

Live Blog Post

Javier Milei: "Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo"

El presidente Javier Milei se presentó en el escenario del búnker de La Libertad Avanza, junto con su hermana, Karina Milei, Patricia Bullrich, Manuel Adorni, Martín Menem, Mario Lugones, Santiago Caputo y el resto de su equipo. Sin embargo, Toto Caputo volvió a ausentarse.

Al comenzar su discurso, Milei reconoció la derrota, pero no dejó de apuntar contra el peronismo: “Ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años. Hicieron la mejor elección porque estaban en juego sus cargos”.

"No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores", dijo contundente el mandatario y agregó: “El rumbo no se va a modificar, se va a redoblar. Vamos a comenzar a trabajar de cara a las elecciones de octubre”.

Live Blog Post

El 86% de las mesas electorales ya fueron escrutadas

Antes de las 22 horas, se escrutó el 86% de las mesas electorales de la provincia de Buenos Aires en el marco de las elecciones legislativas. Fuerza Patria se impuso ante La Libertad Avanza.

Live Blog Post

Comienzan a festejar en el búnker de Fuerza Patria

Tras conocerse los primeros resultados oficiales de los comicios, Axel Kicillof y Sergio Massa se abrazaron para celebrar el triunfo de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires.

Axel Kicillof y Sergio Massa
Axel Kicillof y Sergio Massa celebraron el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Axel Kicillof y Sergio Massa celebraron el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Live Blog Post

Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón a festejar la victoria de Fuerza Patria en las elecciones

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó una publicación en X minutos después de conocerse los resultados oficiales de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. "¿Viste Milei? Banalizar y vandalizar el Nunca más no es gratis", expresó CFK, quien tuiteó desde su domicilio en el barrio porteño de Constitución donde cumple prisión domiciliara.

"Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco", continuó la exmandataria, que salió a festejar al balcón de su vivienda. "Salí de la burbuja, hermano, que se está poniendo heavy. Saludos cordiales", concluyó CFK.

image
Live Blog Post

Se conocieron los resultados oficiales de las elecciones legislativas: el kirchnerismo le saca 13 puntos a Milei

A las 21 horas, se dieron a conocer los primeros resultados de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. El partido de Fuerza Patria obtuvo el 46,93% de los votos, dejando en segundo lugar a La Libertad Avanza con el 33,85%, marcando una diferencia de 13 puntos.

G0SF-oWWkAAFcq0
Fuerza Patria obtuvo el 46,93% de los votos, dejando en segundo lugar a La Libertad Avanza con el 33,85%, de acuerdo con los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.&nbsp;

Fuerza Patria obtuvo el 46,93% de los votos, dejando en segundo lugar a La Libertad Avanza con el 33,85%, de acuerdo con los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Live Blog Post

Gabriel Katopodis declaró: "Esto es un freno a Milei"

Minutos antes de conocer los resultados oficiales de las elecciones legislativas, el candidato a senador provincial por Fuerza Patria declaró “esto es un freno a Milei”. Katopodis ratificó a la prensa que el partido kirchnerista se impondría en los comicios por lo que se encuentran " muy contentos y muy optimistas”.

Gabriel Katopodis: "Esto es un freno a Milei"
Live Blog Post

Llegaron Patricia Bullrich y José Luis Espert al búnker de LLA

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, llegó al búnker de La Libertad Avanza en La Plata a minutos de la revelación de los datos oficiales de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, José Luis Espert, Presidente Comisión Presupuesto y Hacienda, arribó a la sede de la fuerza política oficialista.

Live Blog Post

Javier Milei llegó a la sede de LLA

Pasadas las 20 horas, el presidente Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza en el salón Vonharv de la localidad platense de Gonnet.

Milei llegó al búnker de LLA en Gonnet
Live Blog Post

Las declaraciones del Gobierno bonaerense desde el búnker en La Plata

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció en sus redes sociales que la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, y el Director del Banco Provincia, Sebastián Galmarini, serían los voceros oficiales en el búnker de Fuerza Patria en La Plata.

"Tenemos resultados provisorios y podemos confirmar que es un triunfo de Fuerza Patria", adelantó Galmarini.

Live Blog Post

Con el 16% de mesas escrutadas, la diferencia entre el ganador y el segundo sería muy grande

Cerca de las 20 horas, los primeros resultados del 16% de las mesas escrutadas marcan una gran diferencia entre la fuerza ganadora y la segunda.

Live Blog Post

Habla Leila Gianni desde el búnker de LLA

Mientras crece la expectativa por la llegada de Javier Milei al búnker de La Libertad Avanza, la candidata Leila Gianni, que pelea por una banca de concejal por el partido bonaerense de La Matanza, dijo a la prensa: "Vamos a esperar un poco a tener números oficiales". "Este es el primer round; el segundo es en 2027", agregó Gianni desde la sede de LLA en La Plata.

Live Blog Post

10% del total de mesas escrutadas: la diferencia entre los principales candidatos sería del 15%

A casi dos horas del cierre de los comicios, ya se escrutó el 10% del total de las mesas. En ese contexto, aseguran que la diferencia entre los principales candidatos, pertenecientes a los partidos de LLA y Fuerza Patria, sería del 15%. Se espera que, a las 21 horas, se conozcan los resultados correspondientes al 30% de las mesas escrutadas.

Live Blog Post

Oscar Parrilli llegó a la casa de CFK

El Senador Nacional de Unión Ciudadana, Oscar Parrilli, llegó al domicilio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cientos de personas se congregaron en apoyo a CFK en el marco de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Más temprano, Parrilli había declarado que estas elecciones se dan en el marco de una "democracia degradada" y mencionó a la exmandataria al decir: "con la principal candidata proscripta y presa".

Live Blog Post

Aseguran que Javier Milei iría al búnker de La Libertad Avanza a las 20 horas

Luego de la expectativa por la aparición del presidente Javier Milei en medio de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, aseguran que el mandatario iría a la sede de La Libertad Avanza, ubicada en el salón Vonharv de la localidad platense de Gonnet.

Live Blog Post

Los primeros resultados de las mesas testigo

La información proveniente de La Libertad Avanza indicaría un “triunfo contundente” del espacio violeta en la quinta (Mar del Plata) y sexta (Bahía Blanca) sección electoral de la provincia de Buenos Aires, mientras que la octava sección (La Plata) sería para Fuerza Patria, donde hay más de 600 mil electores.

En tanto, fuentes de distintas mesas testigo revelaron que, según los primeros resultados, el kirchnerismo se impondría en la tercera sección (al que pertenece el partido de Berazategui). En la misma línea, en la primera mesa testigo del partido de Quilmes arrasó Fuerza Patria con el 43,8% de los votos, seguido por LLA con el 39,1%. Muy por debajo quedó la fuerza Somos con el 6,2%; la Izquierda obtuvo el 5,9%; y, finalmente, otros consiguió un 5%.

En el distrito 052, correspondiente al partido de General San Martín (primera sección) los resultados de dos mesas testigo también adelantaron una clara victoria de Fuerza Patria.

WhatsApp Image 2025-09-07 at 19.02.08
Los primeros resultados de las mesas testigo tras el cierre de comicios en la provincia de Buenos Aires.

Los primeros resultados de las mesas testigo tras el cierre de comicios en la provincia de Buenos Aires.

Live Blog Post

Sebastián Pareja dijo que la elección de La Libertad Avanza "fue muy buena"

Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires afirmó que su partido "está muy contento por lo hecho" en los comicios. Si bien Pareja consideró que LLA "creció una barbaridad", aclaró que "no sabía" si Javier Milei iba a acudir al búnker libertario.

"Sabemos que hay algunos lugares de votación donde todavía están ejerciendo su derecho, así que vamos a esperar los primeros cómputos para saber hacia dónde se ha decidido la ciudadanía, pero estamos orgullos por el trabajo que hemos hecho. El resultado es positivo, la elección fue buena", enfatizó Pareja.

Sebastián Pareja
Live Blog Post

Participó el 63% del padrón electoral en las elecciones legislativas bonaerenses

Luego del cierre de los comicios, trascendió que al menos el 63% del padrón electoral participó de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Live Blog Post

Habló el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, tras el cierre de comicios

Tras el cierre de comicios, Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, habla desde el Centro de Cómputos. "Fue un proceso bien organizado y tranquilo", aseguró el funcionario y agregó: “Agradecemos a todas las fuerzas federales”.

Asimismo, Bianco precisó que los resultados de las elecciones legislativas de la provincia "van a estar cuando esté contabilizado el 30% de los votos".

Carlos Bianco habló tras el cierre de comicios en la provincia
Live Blog Post

El kirchnerismo se impondría en dos secciones electorales

La primera y la tercera sección electoral tendría como ganador al kirchnerismo, con una diferencia aun mayor de lo que se esperaba.

Live Blog Post

Cerraron los comicios en la provincia de Buenos Aires

A las 18 horas, cerraron los comicios en la provincia de Buenos Aires, en el marco de las elecciones legislativas. A partir de las 21 horas se conocerán los primeros resultados.

Live Blog Post

Carlos Bianco anunciará los primeros datos oficiales de los comicios

Los primeros datos oficiales de las elecciones legislativas serán anunciados por el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, desde el búnker de Fuerza Patria.

Live Blog Post

Incertidumbre: está en duda la presencia de Milei

A menos de una hora del cierre, estaría en duda la presencia del presidente Javier Milei en el búnker de La Libertad Avanza en el salón Vonharv, en Gonnet, ubicado en la avenida 19, entre 511 y 514, a unos seis kilómetros del centro de La Plata.

Live Blog Post

Axel Kicillof llegó al búnker de Fuerza Patria

En el domingo electoral de la Provincia de Buenos Aires y a una hora de que cierren los comicios, Axel Kicillof llegó al búnker de Fuerza Patria. El peronismo espera una victoria en su bastión, no obstante la cautela es la que prima.

Live Blog Post

Votó la diputada Marcela Pagano

La diputada que llegó al Congreso de la Nación de la mano con La Libertad Avanza y luego se alineó en la oposición emitió su voto en la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero, por la Primera Sección Electoral.

Al salir del cuarto oscuro, se manifestó "ante todo en defensa de la libertad de expresión". También se solidarizó con periodistas que denunciaron agravios por parte de la diputada Lilia Lemoine, con quien Pagano tuvo distintos encontronazos en el recinto legislativo.

Live Blog Post

Votó Verónica Magario y evitó hablar de candidaturas testimoniales

En San Justo, La Matanza, perteneciente a la tercera sección electoral, votó la vicegobernadora y candidata Verónica Magario. A pesar de las preguntas sobre si iba o no a asumir, la candidata del peronismo usó evasivas y apeló a la veda electoral.

Las declaraciones de Verónica Magario
Magario2
Magario1
Live Blog Post

Votó la vicepresidente Victoria Villarruel y evitó a la prensa

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, emitió su voto este domingo pasadas las 12 del mediodía en la localidad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero. La funcionaria cumplió con su deber cívico en el marco de una nueva jornada electoral, pero evitó cualquier tipo de contacto con la prensa.

victoria villaruel vicepresidenta.jpg

Villarruel votó en el Colegio Cristo Rey, ubicado en la calle Santa María de Oro Justo 4760. Según lo informado, su ingreso al establecimiento educativo se realizó por una vía que le permitió no ser vista por los periodistas presentes. Al concluir el trámite, se retiró rápidamente, sin brindar declaraciones ni detenerse frente a los medios de comunicación que aguardaban en el lugar.

El operativo para su ingreso y salida fue discreto y no incluyó aparición pública. La vicepresidenta no fue registrada por cámaras ni fotógrafos durante su paso por el establecimiento de votación. Tampoco se difundieron imágenes oficiales del momento.

Live Blog Post

Votó el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza

En la tercera sección de la provincia, votó el mandatario del municipio de La Matanza, Fernando Espinoza.

Live Blog Post

Votó el intendente de Mar del Plata y candidato a senador, Guillermo Montenegro

En la quinta sección de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata, votó Guillermo Montenegro.

Live Blog Post

La diputada Lilia Lemoine acusó a periodistas de atacarla

Luego de emitir su voto, la diputada nacional por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, se cruzó con los periodistas que estaban en la puerta esperándola y sacó su celular para denunciar el accionar de la prensa.

Lilia Lemoine
Live Blog Post

Esteban Bullrich emitió su voto y compartió un posteo en sus redes

El exsenador nacional Esteban Bullrich emitió su voto en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Más tarde, el exministro de Educación compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales que subraya el valor del acto democrático. "¡Qué lindo es votar!", escribió Bullrich en un posteo de X, junto con una imagen donde se lo ve acompañado por su hijo.

Captura de pantalla 2025-09-07 172543
Live Blog Post

Detuvieron a un fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas de Fuerza Patria

En una escuela de la localidad de Malvinas Argentinas, que integra la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, un fiscal fue denunciado en redes sociales y posteriormente detenido por robar boletas de Fuerza Patria.

Detuvieron a un fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas
Live Blog Post

Votó Sergio Massa en Tigre

El ex ministro de Economía del Gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa votó en Tigre pasada las 13 horas.

Axel Kicillof y Sergio Massa se mostraron unidos en un acto en Tigre de Fuerza Patria

Ante la jornada electoral, el ex funcionario habló con la prensa luego de emitir su voto: "No quiero violar la veda. Sí creo que que hoy la provincia de Buenos Aires va a mostrar que recorre un camino que en el 23 también lo recorrió. El 23 ganamos la Paso, ganamos la primera vuelta y ganamos la segunda vuelta. Y bueno, ese es un camino ya recorrido".

Live Blog Post

Votó menos del 30% del padrón electoral de la provincia de Buenos Aires

Según confirmó la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires pasadas las 13 horas. Para las 12.30, solo había votado el 29,74 % del padrón, según comunicaron fuentes oficiales.

Esta elección provincial, según los datos registrado, es la que menos participación del electorado obtuvo en comparación con el año 2021.

Durante dicha jornada electoral mencionada se obtuvo un 30% en el primer corte del mediodía.

Live Blog Post

La jugada de Fuerza Patria que podría violar la veda electoral

Los bonaerense han denunciado la caída del padrón electoral oficial que está bajo la órbita del Poder Judicial. En este sentido el partido político, Fuerza Patria, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof lanzó su propia página web para que los ciudadanos puedan conocer dónde deben votar.

Sobre este dato, se conoció una denuncia desde La Libertada Avanza sobre la aparición de boletas del mencionado partido político dentro del sitio web.

Así se ven las boletas según la sección electoral de la provincia

boleta de la primera sección electoral
boleta de la tercera sección electoral
boleta de la segunda sección electoral
Live Blog Post

Votó Karina Milei y no habló con la prensa

Así votó Karina Milei en las Elecciones de Buenos Aires

Votó la hermana del presidente Javier Milei, en el partido de Vicente López, en la primera sección bonaerense. Con una salida caótica del centro de votación y a pesar de que fue rodeada por distintos medios de prensa, la secretaria general de Presidencia evitó brindar declaraciones.

Live Blog Post

Votó José Luis Espert

El legislador José Luis Espert votó en la primera sección, en San Isidro y destacó la importancia de la democracia a 42 años de su recuperación. Ante la jornada electoral afirmó que la ve "sana, fuerte y feliz" porque permite seguir construyendo a través del voto.

José Luis Espert
José Luis Espert votó en San Isidro.

José Luis Espert votó en San Isidro.

También señaló que, hasta la llegada de Javier Milei a la presidencia, el país "venía en deterioro". En campaña para renovar su banca, llamó a valorar la jornada electoral, pidió reflexión a quienes no participan de los comicios y remarcó que los resultados deben tomarse "con mucha calma".

Live Blog Post

Votó Sebastián Pareja, el armador político de la provincia de Buenos Aires

El armador bonaerense de La Libertad Avanza y candidato a diputado, Sebastián Pareja, votó en la tercera sección, en los Lomas de Zamora y minimizó el impacto electoral del escándalo por las presuntas coimas en la Andis.

Javier Milei - Karina Milei - Sebastián Pareja

Tras su voto aseguró que el espacio libertario "trabaja para la gente" y busca consolidar en 2027 el proceso iniciado en 2023. Además, destacó que participan en los 135 municipios bonaerenses, pidió que todos concurran a votar y afirmó que "los políticos tienen que dar el ejemplo".

Live Blog Post

Votó Mayra Mendoza: "Esperaré los resultado en San José 1111"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, ya emitió su voto en la tercera sección de la provincia de Buenos Aires. En diálogo con la prensa, comentó qué espera el oficialismo para la jornada de hoy.

Cristina habló en Quilmes acompañada de la intendenta, Mayra Mendoza. Fuertes críticas a Milei y varios mensaje a la interna del peronismo Foto: Prensa La Cámpora

"La expectativa que tenemos es que la gente participe, que los habitantes de la provincia de Buenos Aires elijan, que nadie se quede enojado o frustrado en casa, sino que hagamos valer nuestro derecho a ejercer el voto, a elegir a nuestros representantes", aseguró Mendoza.

A la espera de los resultado, la intendenta de Quilmes agregó que pasaría por La Plata y que terminaría la jornada en "San José", haciendo referencia al departamento donde se encuentra actualmente Cristina Fernández de Kirchner.

Live Blog Post

Cómo será la forma de contabilizar los votos en la provincia de Buenos Aires

urnas-elecciones-20210908-1227423jpg

La provincia de Buenos Aires transita la primera elección desdoblada. De esta manera ha cambiado la forma de contabilizar los votos. El sistema estará respaldado por la Ley 5.109.

Bajo este nuevo sistema habrá tres categorías de votos y el nulo no será uno de ellos. Las categorías vigentes son las de votos afirmativos, blancos y los de identidad impugnada.

Como indica la normativa en su artículo 109, una vez hecha la suma general de los votos computados de cada Sección -son ocho- o Distrito Electoral -son 135- y las del número de sufragios que haya obtenido cada una de las boletas de los partidos o candidatos, se procederá a dividir el número total de votos por el número de candidatos que corresponde elegir, según la convocatoria.

Live Blog Post

Votó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

Ya votó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof en la octava sección. Ante la jornada electoral, el mandatario bonaerense argumentó sobre que se trata de un acto democrático.

kicillof votó
Votó el gobernador, Axel Kicillof. Desde las 8, y hasta las 18, hay elecciones en la Provincia de Buenos Aires.

Votó el gobernador, Axel Kicillof. Desde las 8, y hasta las 18, hay elecciones en la Provincia de Buenos Aires.

El gobernador aseguró que se comunicó con varios intendentes de la provincia y le afirmaron que los comicios se están desarrollando sin inconvenientes.

A la espera de los resultados, Axel Kicillof afirmó en la tradicional conferencia de prensa luego de cada elección, que se juntarán en la plata con los referentes de Fuerza Patria.

Ante la pregunta de la prensa sobre el escándalo de las coimas que manchan la gestión del Gobierno de Javier Milei, el mandatario bonaerense argumentó sobre que es una importante elección y todo se debe tener en cuenta, además de que "se tiene que votar en conciencia".

Live Blog Post

Votó Daniel Scioli en Tigre

Daniel Scioli

En Tigre, en la primera sección, votó cerca de las 9 de la mañana, el secretario de Turismo del Gobierno nacional, Daniel Scioli.

Sin dialogar con la prensa, el funcionario del Gobierno de Javier Milei, se presentó a sufragar en la Sociedad de Fomento de Dique Luján.

Live Blog Post

Votó Diego Santilli: "Si la gente no vota, habrá que analizar el por qué"

En la primera sección, en el municipio de Tigre, votó el diputado nacional del PRO, Diego Santilli. Ante la jornada electoral bonaerense, se sumó al pedido de todos los funcionarios políticos: "Lo más importante es que el ciudadano venga a votar, que la gente se tome un rato de su domingo para expresarse en las urnas".

santilli

En diálogo con la prensa, el funcionario del PRO manifestó además que "si hoy no vota mucha gente, habrá que analizar el por qué".

Live Blog Post

Complicaciones en las escuelas de Tigre, la mesa donde votará Sergio Massa aún no abrió

En la primera sección de la provincia de Buenos Aires, se han registrado varias complicaciones.

En la escuela de educación primaria N°19 del municipio de Tigre, donde el ex ministro de Economía, Sergio Massa deberá votar, la mesa aún no abrió.

Live Blog Post

Votó Cristian Ritondo: "Hay una provincia que se despierta y entiende qué responsabilidad tiene hoy"

En la primera sección de la provincia de Buenos Aires, en Tigre, ya votó el diputado nacional de PRO, Cristian Ritondo.

Tras la alianza con La Libertad Avanza, en diálogo con la prensa, el diputado nacional afirmó sobre la jornada electoral: "Hoy es una gran posibilidad, cuando uno se imagina cambios que quiere hacer, el día es hoy".

La Libertad Avanza y el PRO oficializaron su alianza electoral. Diego Santilli, Cristian Ritondo y Karina Milei
Cristian Ritondo y Karina Milei

Cristian Ritondo y Karina Milei

En torno a la participación, el legislador del PRO argumentó que desea que se desarrolle lo que sea lo que pasó en Corrientes. "Es una oportunidad, es una obligación y es un derecho. Hay una provincia que se despierta y entiende qué responsabilidad tiene hoy", enfatizó el diputado nacional.

A la espera de los resultados de la elección bonaerense, Cristian Ritondo aseguró que el PRO se reunirá con La Libertad Avanza en La Plata.

Live Blog Post

Votó Máximo Kirchner

En la octava sección, en la localidad de Tolosa, ya votó el diputado nacional, Máximo Kirchner. En diálogo con la prensa, el legislador enfatizó sobre la jornada electoral: "Mientras más gente participe, mejor".

Por otra parte mencionó a su madre, Cristina Fernández de Kirchner y aseguró: "Estamos a cien días de que la presidente del PJ a nivel nacional está presa y creo que la sociedad se va a expresar y va a validar o no la manera de conducir el país".

Máximo Kirchner y Mayra Mendoza

En torno a la campaña violenta en la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner señaló sobre que es un accionar que depende de las característica de cada dirigente y lo que valida la gente.

Por otra parte, la prensa preguntó sobre el escándalo de las coimas que salpican a la secretaria general del Gobierno, Karina Milei y enfatizó que "eso no le preocupa". "Me preocupa mucho más la economía del país. Me interesa más que hace Luis Caputo, que la hermana del Presidente".

Por último, en la previa a emitir su voto, el legislador afirmó que se reunirá con su madre y esperarán el resultado de la elección.

Live Blog Post

Votó el candidato a senador por Fuerza Patria, Gabriel Katopodis: "En el cuarto oscuro no habrá TikTok ni agresiones"

En la primera sección de la provincia de Buenos Aires, ya votó el candidato a senador Gabriel Katopodis y describió su participación y la jornada electoral con mucho entusiasmo.

"Estamos eligiendo cosas importantes, cómo sigue la argentina, quienes defienden los intereses de la sociedad, quienes defienden cómo queremos vivir, quiénes defienden las obra pública, entre otras cosas", enfatizó el ministro y candidato bonaerense en diálogo con la prensa.

Katopodis

En torno al escándalo de los audios que rodean al Gobierno de Javier Milei, el candidato insistió en que la votación es el resultado de muchos factores. "Cuando la gente entre al cuarto oscuro no va haber TikTok, no hay agresiones, y cada vecino entrará con sus intereses", argumentó Gabriel Katopodis, candidato de Fuerza Patria.

Live Blog Post

Demoras y complicaciones en la mesa donde vota el intendente de 3 de febrero de LLA, Diego Valenzuela

Ya comienzan a registrarse demoras en algunas escuelas de la provincia de Buenos Aires. En la escuela donde vota el intendente de 3 de febrero de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela, específicamente en la mesa 35 hay complicaciones por faltas de autoridades.

Diego Valenzuela lanzó autocríticas hacia su espacio Foto: Julián Volpe / MDZ

Ante las complicaciones en dicha escuela y si el mandatario de la localidada llega dentro de unos minutos podría ser autoridad de mesa.

Live Blog Post

Votó el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco: "Ganar, gustar y golear"

En la octava sección de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, ya votó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco: "Fui el primero e inauguré la mesa".

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco se mostró preocupado por una baja participación ciudadana en las elecciones legislativas Foto: Foto: X de Axel Kicillof @KicillofOK

En torno a la jornada electoral, el ministro dialogó con los medios y aseguró que en la en la provincia hay 41.189 mesas en los 6.139 lugares de votación: "Espero que sea un proceso electoral con tranquilidad y con orden", enfatizó el ministro de Axel Kicillof. En este sentido, aseguró que las mesas están abriendo la jornada con normalidad.

A la espera del momento de votación de gobernador de la provincia, Axel Kicillof, que se prevé que sea entre las 9 y 10 de la mañana, el ministro -sin romper la veda- agregó sobre las expectativas del oficialismo: "Ganar, gustar y golear".

Según aseguró el ministro de Gobierno en diálogo con el canal de noticias C5N, los resultados de la elección estarían publicados alrededor de las 21 horas.

Live Blog Post

Comenzó la jornada electoral con el llamado de la política a votar

Apenas siete minutos de la apertura de los comicios, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habló a través de las redes sociales y llamó a la ciudadanía bonaerense a emitir su voto. "A votar hoy! Viva la democracia!", expresó el funcionario del Gobierno de Javier Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/fedesturze/status/1964646810846437541&partner=&hide_thread=false

¿Hasta qué hora se puede votar en Buenos Aires?

De acuerdo con lo decidido por la Junta Electoral, en línea con lo que estipula la Constitución de la provincia y lo establecido en la Ley provincial 5.109, se aplicará una medida para los votantes de último momento.

Si bien los comicios cerrarán a las 18, todos aquellos que lleguen antes de ese horario tendrán la posibilidad de sufragar. A esa hora, los efectivos de seguridad cerrarán las puertas de los centros de votación.

¿Qué pasa si no voy a votar?

Todos los ciudadanos que figuren en el padrón electoral y no se presenten a sufragar deberán pagar una multa, salvo que puedan justificar su ausencia. La sanción va desde los $50 a los $500 pesos, y alcanza a los electores mayores de 18 años y menores de 70. Tendrán 60 días para presentar la justificación ante la Junta Electoral.

¿Dónde voto?

Para quienes no sepan dónde deben presentarse a votar, pueden consultarlo con su número de DNI a través del sitio de la Junta Electoral en la página: https://padron.gba.gob.ar/

Te podría interesar

Archivado en

Te recomendamos