Dura advertencia para el Gobierno: el peronismo le saca 13 puntos a Milei

Javier Milei: "Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo"

El presidente Javier Milei se presentó en el escenario del búnker de La Libertad Avanza, junto con su hermana, Karina Milei, Patricia Bullrich, Manuel Adorni, Martín Menem, Mario Lugones, Santiago Caputo y el resto de su equipo. Sin embargo, Toto Caputo volvió a ausentarse.

Al comenzar su discurso, Milei reconoció la derrota, pero no dejó de apuntar contra el peronismo: “Ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años. Hicieron la mejor elección porque estaban en juego sus cargos”.

"No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores", dijo contundente el mandatario y agregó: “El rumbo no se va a modificar, se va a redoblar. Vamos a comenzar a trabajar de cara a las elecciones de octubre”.