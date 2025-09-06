Elecciones en PBA: los resultados se informarán con el 30% de las mesas escrutadas

Se realizan este domingo las elecciones de la Provincia de Buenos Aires que, a diferencia de los últimos años, se realizan de manera desdoblada de los comicios nacionales, previstos para el 26 de octubre.

La Junta Electoral , a cargo de la organización de la jornada electoral en las ocho secciones electorales, dispuso que cuando se supere el 30% de las mesas escrutadas se informarán los primeros resultados. Se estima que eso ocurrirá a partir de las 21. Hay más de 14 millones de personas habilitadas para votar.

La institución es presidida por la titular de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan , quien ordenó la distribución las urnas, los centros de votación y la habilitación de los 22.019 candidatos que competirán. Se elegirán 23 senadores y 46 diputados provinciales, 1097 concejales y 401 consejeros escolares.

Lo que se informará por la noche del domingo se enmarca en los resultados del escrutinio provisorio. Los resultados finales se empezarán a computar al detalle a partir del 13 de septiembre.

Habrá 34.778 efectivos de seguridad destinados para las elecciones. De ese total, 28.778 son de la policía bonaerense y los seis mil restantes de fuerzas federales.

Se dispusieron 41.189 mesas en toda la provincia. De los 14 millones de personas habilitadas para votar, cerca de un millón de ese padrón son extranjeros.

Más de 10 millones corresponden a dos de las ocho secciones electorales: la primera (San Martín, Merlo, Moreno, Tigre, Tres de Febrero, entre otras) con 5.131.861 de votantes y la tercera (La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown, Florencio Varela, Avellaneda) con 5.101.177.

El cierre de las elecciones está previsto para las 18 del domingo, aunque la Provincia aclaró que quienes estén esperando en la fila a esa hora podrán ingresar al establecimiento para ejercer su voto. “Se los hará ingresar al establecimiento hasta que voten todos los que estaban esperando”, destacaron.

De acuerdo con la resolución 231.2025 del Ministerio de Transporte, el transporte público será gratuito durante todo el domingo. La medida contempla el transporte automotor y el fluvial de pasajeros con el objetivo de garantizar la circulación y evitar el ausentismo.