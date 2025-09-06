El transporte público será gratuito en Buenos Aires durante la votación de este domingo

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso que colectivos y lanchas del Delta funcionen gratis este domingo y el 26 de octubre.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó la gratuidad del transporte público para las elecciones de este domingo y del 26 de octubre.

Con el objetivo de garantizar el acceso universal al voto, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires resolvió que el servicio público de pasajeros funcione gratis durante las dos jornadas electorales de este año: tanto este domingo 7 de septiembre, cuando se realicen los comicios provinciales, como el 26 de octubre, fecha de las elecciones nacionales.

La medida, establecida mediante la Resolución RESO-2025-231-GDEBA-MTRAGP, incluye a los colectivos urbanos, interurbanos de media y larga distancia, así como al transporte fluvial en el Delta del Paraná. Desde la cartera conducida por Martín Marinucci destacaron que el objetivo central es que ningún ciudadano vea restringido su derecho a sufragar por falta de recursos para trasladarse.

“Nuestra responsabilidad es garantizar que todos los bonaerenses puedan llegar a sus lugares de votación. El transporte sin costo en los días de elecciones es una herramienta clave para fortalecer la participación democrática”, remarcó el ministro Marinucci días atrás.

Refuerzos en el transporte Además, el funcionario subrayó que se reforzarán las frecuencias para evitar demoras y brindar mayor seguridad a los pasajeros. “El transporte público no solo es un medio de movilidad, también cumple un rol social de integración y de consolidación institucional”, agregó.