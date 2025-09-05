Elecciones bonaerenses: dónde y cuándo votan Axel Kicillof y los candidatos de Fuerza Patria

El domingo la provincia de Buenos Aires elegirá a sus legisladores en un clima de suma tensión entre el Gobierno nacional y el provincial. A horas de las elecciones , el gobernador Axel Kicillof y los candidatos Fuerza Patria dieron a conocer en qué instituciones y a qué hora votarán el domingo.

Pese a que no es candidato, uno de los protagonistas de la jornada electoral será Kicillof, quien impulsó la campaña peronista con un fuerte discurso de oposición a la gestión de Javier Milei. En su caso, emitirá el voto a las 10.30 en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata, en calle 4 n° 962, esquina 51.

Luego, el mandatario brindará una conferencia de prensa en el Teatro Metro, ubicado en calle 4 entre 51 y 53, en las inmediaciones del establecimiento escolar.

Axel Kicillof votará en una escuela del centro de La Plata y luego dará una conferencia de prensa. Foto: Telam

Por su parte, la vicegobernadora Verónica Magario, candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral, votará a las 15 en el Instituto Educacional Almafuerte de San Justo, en General Ocampo n° 3052, partido de La Matanza.

En tanto, el ministro de Infraestructura bonaerense y candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral, Gabriel Katopodis, emitirá su voto a las 9 en el Instituto Politécnico San Martín, en la Calle 52, Belgrano, n° 3720 entre Calle 89-Campos y Calle 91, San Martín.

Fernanda Raverta, primera en la boleta de senadores por la Quinta Sección, sufragará en el Jardín de Infantes N°905 de Mar del Plata. Mientras que Diego Nanni, cabeza de lista de diputados por la Segunda Sección, votará en la Escuela EP N°20/ES N°3 de Exaltación de la Cruz.

Asimismo, el candidato a senador por la Cuarta Sección, Diego Videla, lo hará en la Escuela ES N°5, Funes Dean 680, Pehuajó.

En la Sexta Sección, Alejandro Dichiara, que encabeza la lista de diputados de su región, votará en la Escuela EP N°1 de Monte Hermoso.

Por último, la candidata a senadora por la Séptima Sección, María Inés Laurini, emitirá su sufragio en el Colegio San Cayetano de Azul.