Elecciones legislativas en Buenos Aires: cómo estará el tiempo el fin de semana en la provincia

De cara a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires , que tendrán lugar el domingo 7 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cómo estará el clima este fin de semana en todo Buenos Aires.

Este viernes, la jornada comenzó con cielo despejado y temperaturas muy bajas, con una mínima de 3° en las primeras horas. Durante la tarde se espera una máxima de 13° y un aumento de la nubosidad, que continuará durante la noche.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el frío se extenderá hasta el sábado, día en el que se prevé una mínima de 4° y una máxima de 14°. Será la jornada más despejada del fin de semana, con cielo completamente limpio desde el amanecer hasta la noche.

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional para la provincia de Buenos Aires el fin de semana de elecciones legislativas.

Ahora bien, el domingo, día de las elecciones legislativas , el cielo estará algo nublado en las primeras horas y las nubes se asomarían hacia la tarde. La mínima prevista para la jornada es de 8° y la máxima alcanzará los 15°, lo que representa un leve ascenso térmico respecto de las jornadas anteriores.

Un dato positivo es que se esperan lluvias para el fin de semana, lo que permitirá un desarrollo normal del proceso electoral en los centros de votación.

Qué dice el pronóstico extendido del SMN

El inicio de la próxima semana traerá un aumento progresivo de la temperatura. El lunes está pronosticada una mínima de 10° y una máxima de 16°, con cielo nublado y baja probabilidad de lluvias hacia el final de la jornada. De todos modos, la inestabilidad será limitada y no se anticipan precipitaciones de importancia.

El martes se presentará con condiciones más agradables: el cielo estará parcialmente nublado, la mínima se ubicará en 9 grados y la máxima trepará hasta los 22, con ausencia de lluvias. Esta variación marcará un cambio respecto del fin de semana frío, favoreciendo un inicio de semana con temperaturas más templadas.

El miércoles continuará la tendencia de temperaturas elevadas para la época, con una máxima que se mantendrá en 22 grados. Sin embargo, el cielo estará cubierto y existe probabilidad de lluvias durante la tarde.

El jueves, en cambio, la temperatura descenderá levemente, con una mínima de 11 grados y una máxima de 18. El cielo tendrá nubosidad variable, aunque sin precipitaciones.