John Malkovich convoca al bandoneonista mendocino Fabrizio Colombo

El 27 de marzo regresa a la escena de Buenos Aires el actor y director John Malkovich con El Infame Ramírez Hoffman, una experiencia escénica que combina literatura, música y performance, en la que el bandoneonista mendocino Fabrizio Colombo ocupa un rol destacadísimo.

Malkovich trabajó en textos del escritor chileno Roberto Bolaño para este espectáculo que fue creado por él junto con la pianista Anastasya Terenkova.

El montaje es un mix de una de las voces literarias más célebres de Sudamérica con composiciones de Ástor Piazzolla, Leonid Desyatnikov, Antonio Vivaldi y Giovanni Sollima.

La música está interpretadas por un trío en el que aparece el mendocino Fabrizio Colombo en el bandoneón y el violinista Andrej Bielow.

Es un espectáculo minimalista, sin escenografía, en el que John Malkovich entra al escenario como él mismo, solo para narrar la historia del intelectual conservador (e imaginario) Ramírez Hoffman.

John Malkovich y Fabrizio Colombo

John Malkovich

Entre un segmento y otro, un trío musical interpreta en vivo temas que van desde Piazzolla hasta The Doors. Quienes ya vieron este montaje no paran de elogiar al músico mendocino. Luego de Buenos Aires el espectáculo de John Malkovich se presenta en Río de Janeiro y San Pablo.

El texto de la obra está inspirado en el último capítulo del libro “Literatura nazi en las Américas”, de Roberto Bolaño (1953-2003). Se trata del tercer libro del autor chileno, quien fue una de las voces más contundentes contra la extrema derecha en ese país.

Malkovich tiene 72 años. Está casado desde 1989 con Nicoletta Peyran, a quien conoció durante el rodaje de la película "El cielo protector".

Su currículum incluye dos hijos con Nicoletta, más de 90 películas (incluida la célebre "Cómo ser John Malkovich", 2000), dos nominaciones al Oscar ("Un lugar en el corazón", 1984, y "En la línea de fuego", 1993), la creación de la marca de ropa Mrs. Mudd y decenas de proyectos teatrales.

fabrizio colombo bandoneón

Fabrizio Colombo

La agenda del músico mendocino Fabrizio Colombo es un delirio, así de simple. Acaba de terminar una gira por San Francisco en Estados Unidos, con el Colombo Kociolek Frontini Trio. Al piano reporta Emilie Aridon-Kocioek, en el contrabajo aparece Lucas Frontini y en el bandoneón, obvio, el made in Mendoza.

La gira de este trío cerró el 8 de marzo luego de una semana intensa en presentaciones en varias ciudades de San Francisco. Pero no se cerró, puesto que el 12 debutan en París como agrupación musical, en el Sunset Sunside Jazz Club. Y se supone que regresaría a la Argentina para ensayar el espectáculo con John Malkovich.

John Malkovich In The Infamous Ramirez Hoffman

Es una buena agenda para un músico que ha quedado grande para el pago chico. Una excepcional agenda, digamos.

Fabrizio Colombo comenzó a destacarse por ser uno de los que pueden oír el sonido de Astor Piazzolla y recrearlo con todo lo que eso involucra y significa.

Astor Piazzolla

Ha sido excepcional cuando arremetió contra la "gran" obra musical de Astor Piazzolla, la más compleja, exhuberante, inspirada, muy dificil de interpretar con el bandoneón y, sin embargo, nada de eso fue un escollo para Colombo. Al contrario, parece haberlo estimulado a la superación artística.

Por alguna loquísima razón, el editor musical de Astor Piazzolla le puso título a esta obra. Y como le pareció descomunal y fuera de lo común, la registró como "Aconcagua". Y el pico más alto de América tiene todo que ver. Dijo el editor que esta obra del bandoneonista era como llegar a la cumbre, a lo más alto,

Piazzolla la había rotulado como "Concierto para Bandoneón y Orquesta" pero jamás se opuso y adoptó incluso el titulo Aconcagua.

Para Fabrizio Colombo esa partitura es consagratoria. La ha ejecutado varias veces. Parece superarse en cada perfomance. Malkovich lo ha reclutado. Y el mendocino está en un nivel muy muy muy importante.

"A menudo me preguntan por qué me interesa Sudamérica, y me parece una pregunta extraña. Lo extraño sería no interesarme por una región con tanta historia y una cultura literaria tan inmensa —Gabriel García Márquez, Ernesto Sábato, Mario Vargas Llosa, Roberto Bolaño y muchos otros—, además de la increíble música de Argentina, Brasil y Chile", opina John Malkovich..

Y bastante razón tiene al decirlo. No sé si estos son los escritores, pero, por lo menos, hay 20 más como los citados.