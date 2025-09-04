Dónde voto en las elecciones de la provincia de Buenos Aires
Este domingo se darán las elecciones para la legislatura de la provincia de Buenos Aires y los bonaerenses ya pueden ver dónde emitir su voto.
Este domingo 7 de septiembre se celebrarán las elecciones legislativas en toda la provincia de Buenos Aires, y los bonaerenses ya pueden consultar el padrón electoral para conocer dónde votan. Para averiguar dónde votar, se necesita el DNI para conocer el establecimiento educativo y mesa asignada por la Junta Electoral de la provincia.
Dónde voto: elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires
En las elecciones legislativas de 2025, los bonaerenses deberán renovar parte del Poder Legislativo provincial y elegir representantes en los municipios.
Qué cargos se ponen en juego:
-
23 senadores titulares y 15 suplentes
-
46 diputados titulares y 28 suplentes
-
Además, según el cronograma local, se votará por concejales y consejeros escolares en distintos municipios.
Cómo saber dónde votás
Los ciudadanos empadronados ya pueden consultar el padrón definitivo para conocer el lugar exacto de votación. El trámite es online y se realiza en la página oficial de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
Pasos a seguir:
-
Ingresar al sitio oficial.
Colocar el número de DNI.
Seleccionar el sexo tal como figura en el documento.
Completar el código de verificación y hacer clic en “Consultar”.
El sistema mostrará automáticamente:
-
Nombre y dirección de la escuela asignada.
Distrito electoral correspondiente.
Número de mesa y de orden para votar.