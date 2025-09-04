Dónde voto en las elecciones de la provincia de Buenos Aires

Este domingo se darán las elecciones para la legislatura de la provincia de Buenos Aires y los bonaerenses ya pueden ver dónde emitir su voto.

Este domingo 7 de septiembre se celebrarán las elecciones legislativas en toda la provincia de Buenos Aires, y los bonaerenses ya pueden consultar el padrón electoral para conocer dónde votan. Para averiguar dónde votar, se necesita el DNI para conocer el establecimiento educativo y mesa asignada por la Junta Electoral de la provincia.

Dónde voto: elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires En las elecciones legislativas de 2025, los bonaerenses deberán renovar parte del Poder Legislativo provincial y elegir representantes en los municipios.

Qué cargos se ponen en juego: 23 senadores titulares y 15 suplentes

46 diputados titulares y 28 suplentes

Además, según el cronograma local, se votará por concejales y consejeros escolares en distintos municipios.

Elecciones Los exceptuados forman parte del padrón electoral Foto: Brenda Funes Los bonaerenses ya pueden consultar el padrón electoral para saber dónde votan. Foto: Brenda Funes

Cómo saber dónde votás Los ciudadanos empadronados ya pueden consultar el padrón definitivo para conocer el lugar exacto de votación. El trámite es online y se realiza en la página oficial de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.