Dónde voto en las elecciones de la provincia de Buenos Aires

Este domingo se darán las elecciones para la legislatura de la provincia de Buenos Aires y los bonaerenses ya pueden ver dónde emitir su voto.

A partir de esta semana se puede consultar el lugar de votación a través del padrón electoral definitivo Foto: MDZ

Este domingo 7 de septiembre se celebrarán las elecciones legislativas en toda la provincia de Buenos Aires, y los bonaerenses ya pueden consultar el padrón electoral para conocer dónde votan. Para averiguar dónde votar, se necesita el DNI para conocer el establecimiento educativo y mesa asignada por la Junta Electoral de la provincia.

Dónde voto: elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires

En las elecciones legislativas de 2025, los bonaerenses deberán renovar parte del Poder Legislativo provincial y elegir representantes en los municipios.

Qué cargos se ponen en juego:

  • 23 senadores titulares y 15 suplentes

  • 46 diputados titulares y 28 suplentes

  • Además, según el cronograma local, se votará por concejales y consejeros escolares en distintos municipios.

Elecciones Los exceptuados forman parte del padrón electoral Foto: Brenda Funes
Cómo saber dónde votás

Los ciudadanos empadronados ya pueden consultar el padrón definitivo para conocer el lugar exacto de votación. El trámite es online y se realiza en la página oficial de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.

Pasos a seguir:

  • Ingresar al sitio oficial.

  • Colocar el número de DNI.

  • Seleccionar el sexo tal como figura en el documento.

  • Completar el código de verificación y hacer clic en “Consultar”.

El sistema mostrará automáticamente:

  • Nombre y dirección de la escuela asignada.

  • Distrito electoral correspondiente.

  • Número de mesa y de orden para votar.

