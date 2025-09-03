Elecciones en la provincia de Buenos Aires: qué se vota y quiénes son los candidatos

El distrito más poblado del país regresará a las urnas el domingo 7 de septiembre de 2025 en elecciones provinciales desdobladas del calendario nacional. No es un dato menor: el padrón bonaerense representa casi el 40% del total argentino, por lo que cada movimiento en su Legislatura suele irradiar efectos en la política nacional.

La jornada no solo ordenará la composición de ambas cámaras, sino también la de los concejos deliberantes y los consejos escolares de cada municipio.

La boleta provincial renovará lugares en las dos cámaras. En el Senado se ponen en disputa 23 bancas titulares y 15 suplencias . En Diputados, 46 escaños titulares y 28 suplentes. Los mandatos duran cuatro años y la actualización es parcial cada dos, de modo que no se reemplazan todos los asientos al mismo tiempo. A la par, cada comuna votará concejales y consejeros escolares, lo que marcará la agenda local para los próximos períodos.

La Provincia de Buenos Aires se divide en ocho secciones electorales. Ese mapa define qué municipios votan juntos, qué categorías se eligen y cuántas bancas corresponden por cada zona. La distribución condiciona la competencia y la representación que se renueva este año. Así, las fuerzas cierran boletas con cabezas distintas según la sección, en función del peso demográfico y político de cada una.

La Provincia de Buenos Aires se divide en ocho secciones electorales en las elecciones del domingo 7 de septiembre.

El mapa por secciones y los candidatos

Primera Sección. Comprende 24 municipios, entre ellos Tigre, San Martín, San Isidro, José C. Paz, Pilar, Merlo y Tres de Febrero. Hay 4,6 millones de habilitados y se eligen ocho senadores provinciales. Encabezan: Diego Valenzuela (Alianza LLA), Gabriel Katopodis (Fuerza Patria), Julio Zamora (Somos Buenos Aires), Romina Del Pla (FIT) y Lucas Correa (Nuevo MAS).

Segunda Sección. Reúne 15 municipios, con San Nicolás, Zárate, Baradero y Ramallo como referencias. Supera los 600 mil votantes y renueva once diputados provinciales. Las principales postulaciones son: Natalia Blanco (LLA), Diego Nanni (Fuerza Patria) y, por Nuevo MAS, Florencia González junto a Juan Bautista Altamiran.

Tercera Sección. Incluye 19 distritos del sur y oeste del conurbano, como La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Berazategui. Es la sección más numerosa, con cerca de cinco millones de electores. Este año elige dieciocho diputados. Se destacan: Maximiliano Bondarenko (LLA), Verónica Magario (Fuerza Patria), Pablo Domenichini (Somos Buenos Aires), Nicolás Del Caño (FIT) y, por Nuevo MAS, Juan Cruz Ramat y María Paz Álvarez.

Cuarta Sección. Abarca 19 municipios del noroeste bonaerense, entre ellos Junín, Chivilcoy, Lincoln, 9 de Julio y Trenque Lauquen. Con más de 520 mil votantes, renueva siete senadores. Los nombres en punta: Gonzalo Cabezas (LLA), Diego Videla (Fuerza Patria), Pablo Petrecca (Somos Buenos Aires), Alejandro Martínez (FIT) y Emilio Almada (Nuevo MAS).

Quinta Sección. Son 27 municipios con Mar del Plata, Tandil, Necochea y Villa Gesell como polos. Con más de 1,2 millones de electores, elige cinco senadores. Se anotan: Guillermo Montenegro (LLA), Fernanda Raverta (Fuerza Patria), Fernando Martini (Somos Buenos Aires), Alejandro Martínez (FIT) y Marcos Pascuan (Nuevo MAS).

Sexta Sección. Agrupa 27 municipios del sur provincial, entre ellos Bahía Blanca, Coronel Rosales, Tres Arroyos y Pigüé. Con más de 600 mil habilitados, define once diputados. Encabezan: Oscar Liberman (LLA), Alejandro Di Chiara (Fuerza Patria), Andrés De Leo (Somos Buenos Aires) y Paula Abal (Nuevo MAS).

Séptima Sección. Integra ocho municipios como Olavarría, Azul y Bolívar. Cuenta con 300 mil votantes y renueva tres senadores. Figuran: Alejandro Speroni (LLA), María Inés Laurini (Fuerza Patria), Matías Balsamello (Somos Buenos Aires) y, por Nuevo MAS, Sofía Carneiro y Ramiro Manini.

Octava Sección. Está conformada por La Plata, capital provincial. Tiene 600 mil electores y este año elige seis diputados. Compiten: Juan Esteban Osaba (LLA), Ariel Archanco (Fuerza Patria), Pablo Nicoletti (Somos Buenos Aires), Laura Cano (FIT) y Facundo Díaz (Nuevo MAS).

Cómo será el sistema de votación

Sin necesidad de tecnologías nuevas, el sistema de votación será con boleta tradicional en papel. En el cuarto oscuro habrá boletas con dos cuerpos: uno para cargos provinciales y otro para categorías municipales. Podés optar por la lista completa o cortar y combinar partidos distintos.

Para votar sirve el último DNI tramitado, ya sea tarjeta o libreta (celeste o verde). También continúan vigentes la Libreta Cívica y la de Enrolamiento. La participación es obligatoria desde los 18 hasta los 70 años. Para quienes tienen 16 y 17, y para mayores de 70, el voto es opcional; si no concurren, no quedan registrados como infractores.